Hessenliga: Wiedersehen mit Ex-Club Stadtallendorf für Vogt Walldorf empfängt am Sonntag 14 Uhr, den TSV Eintracht Stadtallendorf

WALLDORF . In ihrem letzten Heimspiel dieses Kalenderjahrs erwarten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Sonntag, 14 Uhr, den TSV Eintracht Stadtallendorf. Der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm, weist auf die Tabellenkonstellation hin, dass beide Mannschaften punktgleich auf dem sechsten (RWW) und vierten Platz (TSV) stehen. Der Coach sieht seine Mannschaft „auf Augenhöhe“ mit den Mittelhessen. Voraus habe der TSV Eintracht dem SV Rot-Weiß aber eine Menge höherklassige Erfahrung: „Das ist für uns wieder mal so ein Spiel, in dem du auf deine hundertprozentige Leistungs- und Leidensfähigkeit kommen musst.“ Für den Walldorfer Stürmer Laurin Vogt ist es ein Wiedersehen mit dem Verein, für den er sieben Jahre in Hessen- und Regionalliga am Ball war.