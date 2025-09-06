Hessenliga: Wiedersehen mit dem Ex-Kollegen für Özbakir

Hummetroth. Den Negativlauf durchbrechen und endlich wieder dreifach punkten wollen die Hessenliga-Kicker des SV Hummetroth an diesem Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim KSV Baunatal. Das allerdings dürfte eine der schwierigsten Aufgaben der Saison werden. Denn der Gegner gehört zu den renommiertesten Clubs der Liga.
Das weiß auch Hummetroths Trainer Artug Özbakir, der in der Saison 2005/2006 in der damals viertklassigen Oberliga selbst eine Saison für die Nordhessen am Ball war – gemeinsam übrigens mit deren Trainer Tobias Nebe an der Linie. „Da freue ich mich sehr auf das Wiedersehen“, sagt der Coach.
Vor dem KSV hat Özbakir großen Respekt, das Parkstadion mit seiner großen Haupttribüne ist in der Hessenliga zudem ein echtes Schmuckstück. Dass der KSV aktuell mit zehn Punkten nur Tabellensiebter und noch nicht richtig in die Gänge gekommen ist, kann Hummetroths Coach sehr gut einschätzen. Zumal Baunatal seine beiden Heimspiele gegen Aufsteiger Turabdin-Babylon Pohlheim (3:0) und den FSV Fernwald (2:1) gewonnen hat. „Das ist eine Mannschaft, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das sind alles gute Techniker, sie stehen gut in der Ordnung“, sagt der 43-Jährige, der mit seinem Team zum ersten Mal in seiner Amtszeit bei den Odenwäldern in einer kleinen Krise steckt.
Aus den vergangenen drei Spielen holte der Aufsteiger nur zwei von neun möglichen Punkten, unterlag zuletzt im Heimspiel gegen Eintracht Stadtallendorf mit 0:2. „Das müssen wir einfach besser machen“, sagt Özbakir. Was er damit genau meint: Der Aufsteiger muss konsequenter im Abschluss werden. „Wenn wir das gegen Stadtallendorf gemacht hätten, wären wir mit 3:0 in die Kabine gegangen. „Das ist etwas, was uns die etablierten Teams voraus haben. Sie sind erfahrener und kaltschnäuziger.“
Eine schwere Aufgabe für das Team also, die es zu lösen gilt, will man im Umfeld des ambitionierten Clubs nicht schon früh unnötige Unruhe aufkommen lassen. Wenngleich sie in Hummetroth wissen, dass mit Silas Zehnder oder dem rotgesperrten Keeper Carl Leonhardt zwei wichtige Säulen fehlen. Auch Issak Somov hatte sich am Freitag beim Trainer krankgemeldet. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist für Özbakir klar: „Wir werden am Sonntag die drei Punkte mitnehmen!“