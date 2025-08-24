Die Spieler des SV Hummetroth im Mannschaftskreis. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Hessenliga: Wieder nur Remis für Hummetroth SV Hummetroth kassiert späten Ausgleich +++ Rassistischer Vorfall nach Abpfiff Verlinkte Inhalte Hessenliga SV Weidenh. Hummetroth

Weidenhausen. Am vergangenen Mittwoch einen Punkt gewonnen, am Samstag zwei Zähler verloren. So könnte man die Gefühlslage beim Hessenligisten SV Hummetroth nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) beim SV Adler Weidenhausen beschreiben. Denn der Ausgleich der Gastgeber fiel erst tief in der Nachspielzeit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Für Hummetroths Trainer Artug Özbakir war dieser Fußballsamstag nur schwer zu verdauen: „Gestern hätte ich zu dem Spiel noch gar nichts sagen können“, so der 42-Jährige. Nicht nur, dass sein Team über die 90 Minuten allerbeste Chancen liegen ließ, auch die aufgeheizte Stimmung auf dem Sportplatz in Weidenhausen habe ihn sehr geärgert. Bis zur Roten Karte des Weidenhäusers Eike Görs nach 34 Minuten hatte sein Team die Begegnung im Griff, die numerische Überzahl seiner Mannschaft dann „das Genick gebrochen“. Plötzlich fehlte der Zug zum Tor, der letzte Abschuss wollte nicht gelingen.

1:1-Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit „Mir hat die Geilheit gefehlt, das Tor machen zu wollen, die Jungs wollten den Ball ins Tor tragen. Das ärgert mich, denn so viel Freiraum werden wir wohl nicht mehr bekommen.“ So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Und auch nach dem Seitenwechsel gelang es Hummetroth lange nicht, die Defensive der Gastgeber zu überwinden. Erst Giuseppe Signorelli erlöste den SVH mit seinem Treffer aus spitzem Winkel zum 1:0 (69.). In der Schlussphase schwächte sich Hummetroth aber selbst, als sich Torhüter Carl Leonhard nach einer Provokation zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und ebenfalls die Rote Karte (86.) sah. So kam der erst 19 Jahre alte Marcel Jazwinski zu seinem ersten Einsatz in der Hessenliga. Bitter für den Nachwuchsmann: In der fünften Minute der Nachspielzeit markierte Marius Jung nach einem Eckball noch den glücklichen 1:1-Ausgleich.