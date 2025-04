Hessenliga: Walldorfs Trainer »noch nie so ratlos«

Walldorf. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals als Trainer so ratlos gewesen zu sein wie jetzt“, bekannte der Trainer der Walldorfer Hessenligist, Artur Lemm, nach der 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den Tabellenvierten FC Bayern Alzenau. Der SV Rot-Weiß, für den es die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge war, ist zwar weiter Zweiter – aber mit jetzt fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FSV Fernwald.

Am Sonntag überraschte Lemm mit einem 19 Jahre alten Afghanen in der Startelf: Said Askar Said Sadah, Leistungsträger in der Verbandsliga-Mannschaft, spielte als rechter Außenverteidiger. Von ihm hatte sich Lemm erhofft, dass er die Rot-Weißen mit seiner Zweikampfleidenschaft mitreißt. „Said ist ein Junge mit viel Herz“, sagte Lemm. „Er war heute unser bester Spieler.“

Ohne Kapitän Tewen Spamer, der sich einen Kahnbeinbruch zugezogen hat, kamen die Rot-Weißen anfangs nicht in Schwung. Für Turbulenzen im Alzenauer Strafraum sorgte ein Schuss von Bennett Kruse, der gerade noch abgeblockt wurde (23.). Allmählich löste sich der SV Rot-Weiß aus seiner Passivität. Nach einem Alzenauer Ballverlust dribbelte Benedikt von Hagen zwei Gegenspieler aus und zog ab. Der Ball flipperte durch den Strafraum, aber kein einschussbereiter Walldorfer war da (40.).