Hessenliga: Walldorf will negativen Trend stoppen Schwung aus dem 4:1 im Testspiel gegen Gonsenheim mitnehmen +++ Kontakt zur Spitze halten

WALLDORF . Die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf haben in dieser Woche einen 4:1-(1:0)-Testspielsieg gegen den SV Gonsenheim gelandet. Und gegen den Vierten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar endlich wieder die Qualitäten aufs Feld gebracht, die RWW-Trainer Artur Lemm sehen will: „Wir haben die Leidenschaft, auch die Intensität über die kompletten 90 Minuten ins Spiel gebracht, die mir in den letzten zwei Punktspielen total gefehlt haben.“ Die Walldorfer Treffer schossen Luki Matondo (28./58.), Ilias Benazza (79.) und mit einem Eigentor der ehemalige Ginsheimer beim SVG, Seichi Nagayoshi (86.).

Spieler empfehlen sich bei Erfolg im Testspiel

Bei den Rot-Weißen spielten die genesenen Mahdi Mehnatgir und Max Enders, auch Benazza, Steven Sallan und Alexander Vogler durften in der Start-Elf ran. Vogler schied jedoch mit einer Knöchelverletzung aus. Mit dem Engagement der in der Testpartie eingesetzten Spieler war Lemm so zufrieden, dass er mit Blick auf das Ligaspiel an diesem Samstag (15 Uhr) beim SV Steinbach die Qual der Wahl hat. Der Coach sieht „die Option, die Mannschaft zu verändern“.