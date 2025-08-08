Trainer Artur Lemm fordert von Hessenligist mehr Konstanz von seinem Team im Mannschaftskreis. – Foto: Dominik Claus

Hessenliga: Walldorf will Lehren ziehen Nach der Auftaktniederlage gegen Eintracht Frankfurt U21 möchte der Hessenligist sein Spiel der Heimpremiere gegen Türk Gücü Friedberg durchziehen.

Walldorf (dirk). Spiele von Hessenligist RW Walldorf verlaufen seit Jahren oft nach ähnlichem Muster, hat Trainer Artur Lemm beobachtet: „Wir gehen super motiviert und gut eingestellt ins Spiel, ziehen das über eine gewisse Zeit durch. Aber wir schaffen es einfach nicht, das über 90 Minuten durchzuziehen.“ So geschehen auch bei der 2:4-Auftaktniederlage bei Eintracht Frankfurt U21.

Gleichwohl habe diese Partie eines gezeigt: Die Rot-Weißen seien selbst gegen eine solche Spitzenmannschaft wettbewerbsfähig. „Jetzt müssen wir die richtigen Lehren ziehen", sagt der Trainer mit Blick auf das Heimdebüt am Sonntag (15.30 Uhr). Gegen Türk Gücü Friedberg „müssen wir genauso heiß, genauso willig, genauso motiviert sein". Dies mit unverändert hoher Qualität, aber diesmal eben über die volle Spielzeit.