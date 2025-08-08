Hessenliga: Walldorf will Lehren ziehen

Walldorf (dirk). Spiele von Hessenligist RW Walldorf verlaufen seit Jahren oft nach ähnlichem Muster, hat Trainer Artur Lemm beobachtet: „Wir gehen super motiviert und gut eingestellt ins Spiel, ziehen das über eine gewisse Zeit durch. Aber wir schaffen es einfach nicht, das über 90 Minuten durchzuziehen.“ So geschehen auch bei der 2:4-Auftaktniederlage bei Eintracht Frankfurt U21.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Gleichwohl habe diese Partie eines gezeigt: Die Rot-Weißen seien selbst gegen eine solche Spitzenmannschaft wettbewerbsfähig. „Jetzt müssen wir die richtigen Lehren ziehen“, sagt der Trainer mit Blick auf das Heimdebüt am Sonntag (15.30 Uhr). Gegen Türk Gücü Friedberg „müssen wir genauso heiß, genauso willig, genauso motiviert sein“. Dies mit unverändert hoher Qualität, aber diesmal eben über die volle Spielzeit.
Zwei Mann fürs Intensive fallen aus: Robert Metzler hat aus dem Eintracht-Spiel ein beschädigtes Kreuzband davongetragen. Lemm schätzt, dass Metzler mindestens vier Wochen ausfällt. Auch Joshua Fröls muss wegen eines gebrochenen Zahns, entstanden bei einem Ellenbogen-Check, wohl erst einmal pausieren. Auskuriert hat Georgios Spanoudakis seine Bänderverletzung am Sprunggelenk. Für ihn komme das Friedberg-Spiel aber noch zu früh, findet Lemm.