Hessenliga: Walldorf startet gegen die Eintracht, SVH und FCE daheim

Walldorf. Es geht gegen den prominentesten Gegner los: RW Walldorf ist am ersten Spieltag der neuen Saison der Hessenliga am ersten August-Wochenende bei Regionalliga-Absteiger Eintracht Frankfurt U21 gefordert.

Das besagt der vorläufige Spielplan, eine genaue Terminierung durch den Hessischen Fußball-Verband folgt. Ihre erste Heimpartie der neuen Runde bestreiten die Rot-Weißen eine Woche drauf dann gegen Türk Gücü Friedberg. Am dritten Spieltag kommt es dann zum Südhessen-Derby beim SV Darmstadt 98 U21, der in Friedberg in die Runde startet. Hessenliga-Aufsteiger SV Hummetroth legt mit einer Heimpartie gegen Regionalliga-Absteiger FC Gießen los. Zum Vergleich mit den Odenwäldern kommt es für Walldorf am 17. Spieltag. Die U21 der Lilien ist bei Türk Gücü Friedberg zu Gast. Der FC Eddersheim startet die Saison mit einem Heimspiel gegen den Hanauer SC.