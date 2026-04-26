Hessenliga: Walldorf "nimmt den Punkt gerne mit"

Joaquin Fazal (hier rechts im roten Trikot in einem früheren Spiel gegen Eddersheim) trifft für Rot-Weiß Walldorf gegen Baunatal zum 1:1-Ausgleich. Foto: Uwe Krämer

WALLDORF. „Den Punkt nehmen wir gerne mit“, sagte Co-Trainer Stefan Glowitzki. Gerade hatten seine Hessenliga-Kicker des SV Rot-Weiß Walldorf dem Tabellendritten KSV Baunatal ein 1:1 (1:1) abgetrotzt. Glowitzki erinnerte an die aktuell schwierige Kadersituation, da verletzungsbedingt zahlreiche Leistungsträger fehlten. Gerade mal vier Feldspieler standen RWW-Interimstrainer Niklas Grimm zum Auswechseln zur Verfügung. „Das tut uns weh gerade bei so hohen Temperaturen wie heute“, sagte Glowitzki mit Blick auf den hohen läuferischen Aufwand der Rot-Weißen: „Die Mannschaft ist da gegen Ende an ihre absolute Leistungsgrenze gegangen.“ Zuweilen habe es sich das Team auch selbst schwergemacht, weil einem gewonnen Zweikampf schnell wieder der nächste Ballverlust gefolgt sei. Und schon ging das Verteidigen von vorne los.

Dem KSV fiel es nach neun Minuten nicht schwer, sich über zwei Stationen durch die in diesem Moment ungeordnete Walldorfer Defensive zu kombinieren – bis unmittelbar vors Tor, wo Egli Milloshaj den Ball ins Netz schob. Der SV Rot-Weiß, namentlich Luca Manganiello, tauchte fünf Minuten später für lange Zeit das einzige Mal gefährlich vor dem Gästetor auf.

Ansonsten hatte der KSV die Partie unter Kontrolle. Bis auf die wenigen Phasen, wo es der Heimelf gelang, die Nordhessen zu beschäftigen. Allerdings ließen die Walldorfer auch keine ernsthafte Baunataler Torgefahr mehr zu. Und mit einem Steckpass zwei Minuten vor der Halbzeit brachte Manganiello den durchstartenden Joaquin Fazal in Schussposition: Aus sieben Metern, halblinke Position, traf der Mittelfeldspieler ins lange Eck – 1:1.

Eine Riesenchance aufs 1:2 vergab Milloshaj kurz nach der Pause. Eine Ecke erreichte den Stürmer völlig unbewacht, aber aus fünf Metern köpfte er am Tor vorbei (50.). In die Gegenrichtung lief Nicholas Beier verheißungsvoll gen KSV-Tor, schloss aber hastig ab (60.).

Pech für Walldorf bei zwei späten Lattentreffern

Nach einer Ecke schoss Mike Feigenspan knapp am RWW-Tor vorbei (75.). Die besseren Chancen in dieser Phase aber hatte der SV Rot-Weiß. So hatten Nico Neukirch (82.) und Bennett Kruse (86.) Pech mit Lattentreffern..

Tore: 0:1 Milloshaj (9.), 1:1 Fazal (43.). Schiedsrichter: Jäschke (SG Nieder-Roden). Zuschauer: 260.



