Hessenliga: Walldorf nimmt den Kampf an und trifft

HÜNFELD. Artur Lemm war sehr zufrieden am Ende eines „erwartet schwierigen Spiels“, das die Walldorfer Hessenliga-Kicker mit 1:0 (0:0) beim Hünfelder SV gewannen. Alle Notwendigkeiten, um bei den Osthessen zu bestehen, habe der SV Rot-Weiß am Samstag entgegengesetzt. Der RWW-Trainer zählte auf: gallig sein; Zweikämpfe gewinnen, auch in den Luftduellen; aufmerksam zweite Bälle an sich bringen. „Diesen Kampf, den du in Hünfeld annehmen musst, haben wir angenommen“, sagte Lemm und sprach von einem gerechten Endergebnis: „Dieses eine Tor waren wir besser als Hünfeld.“ Da widersprach ihm auch HSV-Trainer Johannes Helmke nicht, auch wenn er einige mehr versprechende Torraumszenen seiner Mannschaft sah.
Dass die Rot-Weißen zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor blieben, dass sie ihren sechs Gegnern seit Mitte September insgesamt nur fünf Treffer gewährten, diese Stabilität führt RWW-Kapitän Robert Metzler auf Änderungen an System und Einstellung zurück. „Die Jungs haben verstanden, um was es geht: Dass es wichtiger ist, erstmal die Null zu halten“, erklärte Metzler. Gleichzeitig sei das Team jederzeit für eigene Treffer gut: „Dafür haben wir offensiv genug Leute.“ Tim Grünewald etwa, der frei vor dem HSV-Tor auftauchte und aus zehn Metern ins lange Eck traf – 0:1 (54.).
Dass es bei diesem einen Walldorfer Treffer blieb, hätte aber nicht sein müssen. Früh nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste für Torgefahr im HSV-Strafraum: Yannick Pohland kam nach Freistoß und Kopfballstafette zum Abschluss – knapp vorbei; Pau Babot setzten einen Kopfball an die Latte (50.); bei einem Konter hatte Doganay schon Torhüter Maul umspielt, traf aber das Außennetz (56.).
Insbesondere in der Schlussphase sahen die 380 Zuschauer ein intensives Spiel. Beide Teams gingen hohes Tempo und beharkten sich in vielen Zweikämpfen. Hendrik Sexauer spitzelte Maul bei einer Rückgabe den Ball ab, der dann um Zentimeter am Tor vorbeikullerte (81.). Ebenfalls Sexauer scheiterte aus halblinker Position am HSV-Keeper (90.). In einer geradezu luxuriösen Situation fand sich Babot in der Nachspielzeit: Weit und breit kein Gegenspieler im Strafraumzentrum, versprang ihm aber der Ball bei der Annahme.