Tim Grünewald (links, hier im Spiel gegen den SV Unter-Flockenbach) erzielte den entscheidenden Treffer beim 1:0-Sieg von RW Walldorf in Hünfeld. Foto: Uwe Krämer

Hessenliga: Walldorf nimmt den Kampf an und trifft RW hält mal wieder die Null, hat aber mehr Chancen als für ein 1:0 gegen Hünfeld

HÜNFELD. Artur Lemm war sehr zufrieden am Ende eines „erwartet schwierigen Spiels“, das die Walldorfer Hessenliga-Kicker mit 1:0 (0:0) beim Hünfelder SV gewannen. Alle Notwendigkeiten, um bei den Osthessen zu bestehen, habe der SV Rot-Weiß am Samstag entgegengesetzt. Der RWW-Trainer zählte auf: gallig sein; Zweikämpfe gewinnen, auch in den Luftduellen; aufmerksam zweite Bälle an sich bringen. „Diesen Kampf, den du in Hünfeld annehmen musst, haben wir angenommen“, sagte Lemm und sprach von einem gerechten Endergebnis: „Dieses eine Tor waren wir besser als Hünfeld.“ Da widersprach ihm auch HSV-Trainer Johannes Helmke nicht, auch wenn er einige mehr versprechende Torraumszenen seiner Mannschaft sah.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dass die Rot-Weißen zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor blieben, dass sie ihren sechs Gegnern seit Mitte September insgesamt nur fünf Treffer gewährten, diese Stabilität führt RWW-Kapitän Robert Metzler auf Änderungen an System und Einstellung zurück. „Die Jungs haben verstanden, um was es geht: Dass es wichtiger ist, erstmal die Null zu halten“, erklärte Metzler. Gleichzeitig sei das Team jederzeit für eigene Treffer gut: „Dafür haben wir offensiv genug Leute.“ Tim Grünewald etwa, der frei vor dem HSV-Tor auftauchte und aus zehn Metern ins lange Eck traf – 0:1 (54.).

Gestern, 15:00 Uhr Hünfelder SV 1919 Hünfelder SV SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf 0 1 Abpfiff Dass es bei diesem einen Walldorfer Treffer blieb, hätte aber nicht sein müssen. Früh nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste für Torgefahr im HSV-Strafraum: Yannick Pohland kam nach Freistoß und Kopfballstafette zum Abschluss – knapp vorbei; Pau Babot setzten einen Kopfball an die Latte (50.); bei einem Konter hatte Doganay schon Torhüter Maul umspielt, traf aber das Außennetz (56.).