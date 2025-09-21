Hessenliga: Walldorf mit "extrem reifer Leistung"

Walldorf. Das Schützenfest in Germerode war schon im August. In einem anderen Ortsteil der Gemeinde Meißner, in Weidenhausen, feierten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Samstag ihr Schützenhappening: einen 6:1-(2:1)-Sieg beim SV Adler Weidenhausen. „Das war ein total runder Nachmittag“, sagte der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm.

Praktisch entscheiden können hätten die Rot-Weißen die Partie schon bis Mitte der ersten Halbzeit, da Lemm neun große Torchancen seiner Mannschaft zählte. Letztlich trafen nur Hendrik Sexauer und Nathan Doganay. Nach dieser Phase der Dominanz formierte sich der SV Rot-Weiß tiefer in der eigenen Hälfte. Die Walldorfer gewährten dem SV Adler mehr Spielraum, auch spielerisch ließen die Gäste nach. Die Weidenhausener setzten sich in der RWW-Hälfte fest. Auch wenn die Lemm-Elf weiterhin keine Chancen zuließ, ahnte Lemm: „Das geht auf die Dauer nicht gut.“ Nach einer Ecke in der Nachspielzeit ließen die Walldorfer Henrik Peter am zweiten Pfosten unbewacht, und der machte prompt den Anschlusstreffer. Kurz darauf wurde Matteo Enders auch noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen – und die Gäste spielten die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl.

Grünewald und Severis mit einem Doppelpack