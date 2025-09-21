Hessenliga: Walldorf mit "extrem reifer Leistung"

Walldorf. Das Schützenfest in Germerode war schon im August. In einem anderen Ortsteil der Gemeinde Meißner, in Weidenhausen, feierten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Samstag ihr Schützenhappening: einen 6:1-(2:1)-Sieg beim SV Adler Weidenhausen. „Das war ein total runder Nachmittag“, sagte der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Praktisch entscheiden können hätten die Rot-Weißen die Partie schon bis Mitte der ersten Halbzeit, da Lemm neun große Torchancen seiner Mannschaft zählte. Letztlich trafen nur Hendrik Sexauer und Nathan Doganay. Nach dieser Phase der Dominanz formierte sich der SV Rot-Weiß tiefer in der eigenen Hälfte. Die Walldorfer gewährten dem SV Adler mehr Spielraum, auch spielerisch ließen die Gäste nach. Die Weidenhausener setzten sich in der RWW-Hälfte fest. Auch wenn die Lemm-Elf weiterhin keine Chancen zuließ, ahnte Lemm: „Das geht auf die Dauer nicht gut.“ Nach einer Ecke in der Nachspielzeit ließen die Walldorfer Henrik Peter am zweiten Pfosten unbewacht, und der machte prompt den Anschlusstreffer. Kurz darauf wurde Matteo Enders auch noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen – und die Gäste spielten die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl.
Grünewald und Severis mit einem Doppelpack
Also arbeitete Lemm in seiner Pausenansprache gegen ein drohendes schlechtes Gefühl an, verbunden mit Hinweisen, was die Mannschaft nach dem Seitenwechsel ändern muss. Wie die Mannschaft dann spielte, „das war schon bravourös“, sagte Lemm und lobte seine Spieler für eine „extrem reife und erwachsene“ Vorstellung. Keinen einzigen Torabschluss mehr gewährten sie Weidhausen. Und nach vorne eroberten sie mit ihrem Pressing immer wieder den Ball. Tim Grünewald traf zum 3:1 (50.). Acht Minuten später nutzte Grünewald einen Foulelfmeter, von Bennett Kruse erzwungen, zum vierten Treffer der Gäste.
Kurz darauf wurde der emsige Kruse erschöpft ausgewechselt. Der für ihn ins Spiel gekommene Yannis Severis, Torjäger der Walldorfer U23, war in seinem zweiten Hessenliga-Einsatz genauso fleißig. Mehr noch, der 19 Jahre junge Severis schoss obendrein die Tore das 5:1 und 6:1. Tore: 0:1 Sexauer (4.), 0:2 Doganay (11.), 1:2 Peter (45+1.), 1:3, 1:4 Grünewald (50., 58./Foulelfmeter), 1:5, 1:6 Severis (79., 89.). Gelb-Rote Karte: Enders (RWW/45+3.). Schiedsrichter: Rau (1. FC Kaichen). Zuschauer: 280.