Hessenliga: Walldorf lässt sich nicht aus der Ruhe zu bringen

WALLDORF. „Es soll niemand sagen, dass die Jungs nicht alles dafür getan hätten, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Trainer Artur Lemm. Mit 4:3 (0:0) besiegten seine Walldorfer Hessenliga-Kicker den SV Hummetroth, ein mit viel hochklassiger Erfahrung besetztes Spitzenteam. Der SV Rot-Weiß tat dies mit einer sehr jungen Mannschaft. Denn mit Robin Heil, Nicolas Gleiber und Panagiotis Kagkarakis wurden drei U19-Fußballer nominiert – Heil sogar für die Startelf, wo auch der 19 Jahre alte U23-Torjäger Yannis Severis erstmals spielte.

„Da kann man schon stolz darauf sein, was die Jungs heute geleistet haben“, sagte Lemm. Der Hummetrother Co-Trainer Ersin Kizarmis sagte: „Ich denke, dass ein Punkt für uns auf jeden Fall verdient gewesen wäre.“

Im hereinziehenden Nebel wurde es ein hart umkämpftes Südhessen-Duell, das die VRM live übertragen hat. Der Härte fiel RWW-Kapitän Robert Metzler zum Opfer: Ohnehin angeschlagen ins Spiel gegangen, wurde der Innenverteidiger mittels Bodycheck angegangen und konnte nicht mehr weiterspielen.

Erster Jubel brandete auf Seiten der SVH-Fans auf, da Giuseppe Signorelli einen Konter trefflich abschloss (55.). Im dichter werdenden Nebel behielt Bennett Kruse den Durchblick, als er den Ball gefühlvoll ins lange Eck schlenzte (64.). Kurz darauf trumpfte Robin Heil groß auf. Der 18-Jährige behauptete sich auf der rechten Verteidigerposition, lief mit dem Ball am Fuß los, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und bediente Torschütze Kruse – 2:1 (68.).

„Vogelwilde“ Schlussphase zwischen RWW und SVH

Als aber die Sicht im RWW-Stadion zu vernebelt wurde, entschied sich Schiedsrichter Simon Wecht zu einer halbstündigen Unterbrechung. Die restlichen 20 Minuten nach Wiederanpfiff „waren vogelwild von beiden Mannschaften“, so Lemm. Erst spielte der ehemalige Walldorfer Nico Struwe seinem Ex-Club mit dem 2:2 einen Streich (76.). Ein rot-weißer Doppelschlag binnen zwei Minuten, jeweils eingeleitet mit einem Einwurf, brachte die Entscheidung durch Nathan Doganay und Luca Manganiello. Der Anschlusstreffer von Signorelli ließ den SVH nochmals hoffen (89.) – vergebens.

Tore: 0:1 Signorelli (55.), 1:1, 2:1 Kruse (64,, 68.), 2:2 Struwe (76.), 3:2 Doganay (82.), 4:2 Manganiello (84.), 4:3 Signorelli (89.). Schiedsrichter: Wecht (SV Fürth). Zuschauer: 390.



