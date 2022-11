Hessenliga: Walldorf giftig, gallig und torhungrig RW schlägt den seitherigen Zweiten Türk Gücü Friedberg mit 6:1 +++ Vogt trifft dreimal

WALLDORF . Nach fünf sieglosen Spielen in Folge schaffte der SV Rot-Weiß Walldorf am Sonntag endlich wieder einen Dreier. Und wie. Mit 6:1 (2:0) Toren überrollte der Hessenligist den seitherigen Tabellenzweiten, Türk Gücü Friedberg. „Das freut mich unglaublich für die Mannschaft“, sagte RWW-Trainer Artur Lemm: „Wir wollten giftig und gallig sein und wollten auf dieser Grundlage unsere spielerische Stärke ausspielen.“ Abgesehen von den Anfangsminuten in beiden Halbzeiten, als es den Seinen an dieser Intensität im Anlaufen und Nachsetzen gemangelt habe, sei dieses Vorhaben auch gelungen. Allerdings sei der Sieg „mit Sicherheit um zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen“, so Lemm.