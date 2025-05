Hessenliga: Walldorf freut sich über Bonuspunkte

Baunatal. Die Einen bitter enttäuscht, während sich bei den Anderen überschwängliche Freude Bahn bricht: So unterschiedlich war die Stimmungslage nach dem 2:1-(2:0)-Sieg der Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Samstag beim KSV Baunatal. RWW-Trainer Artur Lemm sagte dazu: „Das sind Bonuspunkte, mit denen wir gar nicht gerechnet haben.“ Mit ihrem ersten Sieg in Baunatal seit dem 7. Oktober 1989 (2:1) haben die Walldorfer ihren zweiten Tabellenplatz gehalten.