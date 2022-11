Hessenliga: Waldgirmes trifft auf effektive Hanauer Teaser HL: +++ Der SC bekommt es am Samstag zu Hause mit einer ausgebufften Truppe zu tun. Mit wenig erzielten Treffern hat der kommende Gegner in dieser Saison schon 18 Auswärtspunkte geholt +++

LAHNAU-WALDGIRMES. Gelingt es Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes, beginnend mit dem Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen den 1. Hanauer FC, endlich Konstanz in seine Ergebnisse zu bringen. Positiven Resultaten lassen die Lahnauer in dieser Saison zu schnell und zu oft schlechtere Resultate folgen. In den bisherigen 17 Saisonpartien schaffte es der SC niemals, zweimal in Folge zu gewinnen. Was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass die Waldgirmeser seit nunmehr neun Partien nicht mehr "zu Null" spielten.