Hessenliga: Viktoria vergibt zwei Führungen Griesheim verliert 2:4 in Hadamar +++ Hasa: „Oft nicht schnell genug geschaltet“

Vor 160 Zuschauern entwickelte sich auf einem engen Kunstrasenplatz eine Partie, in die die Hausherren nach erstem Abtasten besser fanden als die Griesheimer. „Wir waren nicht so zwingend, der Gegner insgesamt gefährlicher“, gab Hasa zu. 40 Minuten verliefen auch deshalb torlos, weil für die Gäste Latte und Pfosten retteten. Zudem parierte Nino Suserski mehrere Bälle. Obwohl Elias Derwein seine Sperre abgesessen hat und auch mit nach Hadamar gereist war, hatte Suserski im Tor überraschend den Vorzug erhalten. Hasa begründete das nicht nur damit, dass der Keeper seine Sache als Stellvertreter gut gemacht habe, sondern auch damit, dass Derwein kürzlich ein paar Tage krank gewesen sei und nur ein Training absolviert habe.

Unentschieden zur Pause

In der 41. Minute ging die Viktoria dann schmeichelhaft in Führung: Über Noah Lorenz und Benedikt Saltzer kam der Ball zu Emin Aykir, der wie schon beim jüngsten Heimsieg gegen Neuhof traf – das 1:0. Die Freude währte aber nur kurz: Kurz vor dem Pausenpfiff glich Mohamed Zouaoui per 20-Meter-Schuss in den Winkel zum 1:1 aus. Zuvor hatte die Griesheimer Abwehr schlecht geklärt.

Hadamar dreht einen 1:2-Rückstand

Nach der Pause gingen die Gäste erneut in Front: Nach einem Foul an Saltzer markierte Pascal Bender per Strafstoß das 2:1 und schürte neue Hoffnung auf den nächsten Sieg in einem direkten Vergleich mit einem Kellerkind. Diesmal war es der Ex-Griesheimer Mirko Dimter, der den schnellen Ausgleich für Hadamar besorgte (58.). Vor dem 3:2 durch Zouaoui (65.) und dem 4:2 durch Jerome Zey (77.) waren die Griesheimer nicht wach genug.„Gegen einen spielerisch guten Gegner haben wir in vielen Situationen nicht schnell genug geschaltet und manchmal auch nicht damit gerechnet, dass es gefährlich werden könnte“, nannte Hasa Gründe für den punktlosen Ausflug nach Mittelhessen.