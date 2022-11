Hessenliga: Viktoria Griesheim ohne Bender, aber wieder mit Volk Am Samstag zu Gast bei Aufstiegskandidat Eintracht Stadtallendorf

Griesheim. Vor einer hohen Hürde steht an diesem Samstag (14 Uhr) der SC Viktoria Griesheim in der Hessenliga: Die Südhessen gastieren bei Eintracht Stadtallendorf und damit bei einem Aufstiegskandidaten.

Mut macht den Griesheimern vor dem ungleichen Duell zwischen dem Ex-Regionalligisten und dem Verein mit einem der kleinsten Budgets der Liga ausgerechnet das jüngste 2:3 in Alzenau. Trotz der Niederlage stimmte die Darbietung gegen einen etablierten Gegner, der in den vergangenen Jahren ebenfalls Ausflüge in die Viertklassigkeit unternommen hatte. „Das war eine gute Leistung“, blickt Trainer Richard Hasa noch einmal zurück. „Leider hat unsere Führung wieder nicht lange gehalten.“

Wie schon so oft in dieser Spielzeit legten die Griesheimer in Alzenau sogar zweimal ein Tor vor, blieben aber jeweils nur wenige Minuten in Führung. „Und nach dem 2:2 hätten wir zumindest den einen Punkt halten müssen“, meinte Hasa. Allerdings fabrizierte die Viktoria in der Schlussphase einen unnötigen Freistoß am eigenen Strafraum, der in den dritten Alzenauer Treffer mündete. Dennoch habe die Mannschaft zuletzt „sehr gut gearbeitet, auch taktisch“, lobt Hasa. Er stellt nach ergebnistechnisch tristen Wochen einen Ruck fest, der vor dem Alzenau-Spiel durch seine Elf gegangen sei.

„Die Mannschaft hat sich zu Herzen genommen, was wir intern bemängelt haben. Sie ist daraufhin enger zusammengerückt.“ Zwar seien die Spieler nach der Niederlage in Alzenau enttäuscht gewesen, weil es trotz der Steigerung und zwei Auswärtstoren wieder nicht zu Zählbarem gereicht habe. Aktuell entwickele es sich aber in die richtige Richtung.