Hessenliga: Viktoria braucht Erfolgserlebnis

Griesheim (ost). Der Blick auf die Tabelle der Hessenliga macht deutlich: Viktoria Griesheim muss am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Weidhausen gewinnen, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht den Anschluss zu verlieren. Denn nach nur zwei Zählern aus den vergangenen neun Spielen sind die Südhessen auf den vorletzten Rang abgerutscht und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Vor allem auch für die Psyche.

„Der Druck ist da. Die Jungs wissen, was Sache ist. Ein Sieg wäre daher so wichtig“, sagte Ermin Melunovic. Der Griesheimer Trainer weiß aber, dass sein Team mit Weidhausen eine „harte Nuss“ zu knacken hat. Der ehemalige Profi weiß auch, was sein Team leisten muss, um erfolgreich sein können. Vor allem brauchen die Griesheimer Stabilität – über die gesamte Spieldauer. „Wir brauchen von jedem 100 Prozent. Jeder muss ein seine Leistungsgrenze gehen. Und es darf kein Nachlassen geben“, forderte Melunovic. Zwar steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Torwarts Aleksa Lapcic ein Fragezeichen. Aber zumindest kehrt Eleazer Mensah nach seiner Sperre ins Team zurück.