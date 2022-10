Hessenliga: Unter-Flockenbach spielt Unentschieden in Alzenau 2:2 und damit schon das siebte Unentschieden der laufenden Saison

Unter-Flockenbach. „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, sagt Markus, Sportdirektor von Hessenligist SV Unter-Flockenbach, nach dem siebten Unentschieden seiner Elf in der laufenden Saison. Im Nachholspiel beim FC Bayern Alzenau musste sich der Aufsteiger am Mittwoch mit einem 2:2 (2:1) zufrieden geben. „Ärgerlich, dass wir nach dem 2:1 unsere Chancen nicht genutzt haben“, sagt Müller.

Die Unter-Flockenbacher waren wieder einmal nahe dran an drei Punkten. Doch auch diesmal fehlte das Glück. Der Pechvogel des Tages war Max Heckhoff, auf dessen Kappe ein Eigentor ging. Nach dem schnellen 1:0 der Gäste durch Jan Mayer, der nach nur 45 Sekunden auf Vorlage von Linus Hebling traf, beförderte Heckhoff den Ball wenig später ins eigene Tor zum 1:1-Zwischenstand (8.). Die Kopfball-Verlängerung des SVU-Spielers war etwas zu hoch geraten und SVU-Torwart Nico Umscheid stand etwas zu weit vor seinem Tor – wenige Zentimeter, die beiden am Ende fehlten. Müller: „Es sind immer wieder Kleinigkeiten, die uns um den Lohn bringen“. Doch David Zyprian schoss sich nach knapp eine halben Stunde den Frust von der Seele mit seinem „Traumtor“ aus 20 Metern – 2:1 (28.). Die Führung der Gäste zur Pause war auch deshalb verdient, weil der Unter-Flockenbacher Julian Marquardt auf Vorarbeit von Fabio Hechler noch vor dem Kabinengang den Pfosten traf.

Jetzt gegen Steinbach dreifach punkten

Und auch nach der Pause war der SVU am Drücker: Hechler scheiterte freistehend am Keeper. „Das sind die einhundertprozentigen Chancen, die man nutzen muss“, sagt Müller. Doch Bayern Alzenau war noch nicht geschlagen und mit dem 2:2-Anschlusstor von Malik Makey ab Minute 69 sogar im Vorteil. Und plötzlich war der Gegner ganz nah dran am 3:2. Die Punkte-Teilung geht aus Sicht von Müller aber in Ordnung. „Für die Moral wären drei Punkte jetzt aber mal wichtig“.