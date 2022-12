Hessenliga: Unter-Flockenbach hofft auf ersten Auswärtsdreier Am Samstag gastiert der SV beim TSV Eintracht Stadtallendorf

Unter-Flockenbach. Nach vier Heimsiegen in Folge will der SV Unter-Flockenbach endlich auch auswärts punkten.

Hessenligist SV Unter-Flockenbach konnte seine letzten vier Heimspiel allesamt gewinnen, doch auswärts wartet der Aufsteiger in dieser Saison noch auf drei Punkte. Die Mannschaft von SVU-Trainer Mirko Schneider steht in ihrem letzten Punktspiel des Jahres am Samstag ab 14 Uhr beim Tabellenachten Eintracht Stadtallendorf in der Pflicht und will dort möglichst den ersten Auswärtserfolg feiern.

Die letzte Auswärtsfahrt für die Unter-Flockenbacher in 2022 dürfte sich etwas entspannter gestalten, denn immerhin konnte sich der SVU mit seinem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Viktoria Griesheim ein wenig Luft auf die direkten Abstiegsplätze verschaffen. „Wir haben jetzt sechs Punkte Vorsprung“, sagt SVU-Sportdirektor Markus Müller. „Ich hoffe, dass wir auch in der Winterpause über dem Strich stehen“. Den Anschluss an das Tabellenmittelfeld konnte der SVU in jedem Fall schon einmal herstellen. Am Samstag möchte die Schneider-Elf in Stadtallendorf nachlegen.