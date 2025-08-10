Hessenliga: Unentschieden mit zwei Knackpunkten

Walldorf. Es war viel los beim 2:2 (0:2) der Hessenligisten SV Rot-Weiß Walldorf und Türk Gücü Friedberg. Letztlich waren die Trainer Artur Lemm (RWW) und Enis Dzihic (TGR) am Sonntag nicht unzufrieden. Beide sahen zwei Knackpunkte: Nach zwölf Minuten scheiterte Noah Michel mit einem Strafstoß an RWW-Torhüter Denis Wieczorek. Andernfalls hätten die angereisten Friedberger zu diesem frühen Zeitpunkt schon mit 3:0 geführt.

Dass Michel kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden musste, weil sich seine beim Saisonauftakt zugezogene Rückenverletzung wieder bemerkbar machte, hatte ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die Partie. Der Stürmer war an beiden Toren beteiligt und auch sonst kaum zu bremsen. „Der Noah ist nicht zu ersetzen“, sagte Dzihic. „Dass er verletzt raus musste, war sicher nicht zu unserem Nachteil“, merkte Lemm an.

Vorgenommen hatten sich die Rot-Weißen viel. Die Wirklichkeit auf dem Platz sah erst einmal ernüchternd aus: Ein Steilpass auf Michel, und der traf – 0:1 nach gerade einmal 50 Sekunden. Sieben Minuten später verschätzte sich Yannick Pohland bei einem Pass auf Michel, der leitete den Ball weiter auf Kamil Yikilmaz – 0:2. Und dann ließ Michel den mit dem flinken, wendigen Stürmer überforderten Pohland mit einer schnellen Drehung stehen. Nur noch auf Kosten eines Fouls vermochte der Walldorfer seinen Gegenspieler zu stoppen. Den Strafstoß schoss Michel selbst, und scheiterte an Torhüter Wieczorek (12.).

Die Walldorfer kamen den spritzigen Friedbergern kaum hinterher. Allerdings begünstigten die Rot-Weißen dieses Spiel mit einem lückenhaft verteidigenden Mittelfeld. Die Abwehr war erst recht kein Sicherheitsfaktor.

RWW-Trainer Lemm reagiert mit einem Dreifachwechsel

Lemm reagierte mit einem Dreifachwechsel auf die schwache erste Halbzeit seiner Mannschaft. Taktisch habe er die Anordnung der Spieler im Zentrum etwas verändert. Vor allem aber hätten die Seinen in dieser Phase viel mehr Engagement gezeigt.

Luca Manganiello erkämpfte den Ball, passte auf Hady Kallo, und der bediente Redl – 1:2 (52.). Fortan entwickelte sich ein anderes Spiel. Nathan Doganay traf mit einem strammen Flachschuss zum 2:2 (79.).

Tore: 0:1 Michel (1.), 0:2 Yikilmaz (5.), 1:2 Redl (52.), 2:2 Doganay (79.). - Schiedsrichter: Ebert (FSG Kirtorf). - Zuschauer: 320.





