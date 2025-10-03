Hessenliga: Unberechenbare Walldorfer treffen auf KSV Baunatal

Walldorf. Die Stärken des Walldorfer Hessenligisten in den vergangenen Wochen sind eine enorm stabilisierte Defensive, die in drei Spielen lediglich zwei Gegentore zugelassen hat. Und eine Offensive, die immer für einen Treffer gut ist. Wobei sich die 30 Saisontore – damit ist RWW das zurzeit torgefährlichste Team dieser Liga – auf zwölf Schützen verteilen. Zählt man die Passgeber bei diesen Treffern hinzu, kommt Artur Lemm gar auf 19 Spieler. "Es ist einfach unsere Stärke, dass wir da schwer auszurechnen sind", sagt der Trainer vor dem Spiel am Samstag (14.30 Uhr) beim KSV Baunatal.
Außer den erkrankten Tim Grünewald, Pau Babot und Marko Andric ist fraglich, ob Robert Metzler und Torhüter Denis Wieszolek einsatzfähig sind. Metzler ließ nach dem jüngsten Spiel gegen Eintracht Stadtallendorf (3:1) einen angeschwollenen Fuß röntgen. Einen Bruch hat sich der Verteidiger nicht zugezogen. Wieszolek stürzte kurz vor Spielende unglücklich auf die Hüfte. Dafür hat Stürmer Hady Kallo in dieser Woche nach auskurierter Oberschenkelzerrung trainiert, ebenso wie Jakob Voett nach seiner Kniereizung und der wieder gesunde Noel Acun.