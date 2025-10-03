Hessenliga: Unberechenbare Walldorfer treffen auf KSV Baunatal

Walldorf. Die Stärken des Walldorfer Hessenligisten in den vergangenen Wochen sind eine enorm stabilisierte Defensive, die in drei Spielen lediglich zwei Gegentore zugelassen hat. Und eine Offensive, die immer für einen Treffer gut ist. Wobei sich die 30 Saisontore – damit ist RWW das zurzeit torgefährlichste Team dieser Liga – auf zwölf Schützen verteilen. Zählt man die Passgeber bei diesen Treffern hinzu, kommt Artur Lemm gar auf 19 Spieler. "Es ist einfach unsere Stärke, dass wir da schwer auszurechnen sind", sagt der Trainer vor dem Spiel am Samstag (14.30 Uhr) beim KSV Baunatal.