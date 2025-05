Hessenliga: U21 des SV 98 darf wieder träumen

Darmstadt. Vor dem letzten Spieltag der Hessenliga hat die U21 des SV Darmstadt 98 fünf Punkte Rückstand auf den zweiten Platz (FC Bayern Alzenau), der eigentlich zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Südwest berechtigt. Der Aufstiegstraum der Junglilien schien spätestens nach dem 1:2 in Weidenhausen am 13. Mai geplatzt.

Doch unverhofft kommt oft – und so hat die Mannschaft um Trainer Daniel Petrowsky als Tabellensechster zum Saisonfinale am Samstag, 31. Mai (15 Uhr, Sportplatz FC Alsbach), gegen den Vierten Türk Gücü Friedberg ein echtes Endspiel vor der Brust.

Der Grund: Nach Eintracht Stadtallendorf (5.) und Rot-Weiß Walldorf (3.) verzichtet auch der designierte Meister FSV Fernwald auf den Aufstieg. Das gaben die Mittelhessen am Dienstag bekannt – kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist am Mittwochnachmittag.

Die Mannschaft sei bereits am Montagabend über den Rückzug in Kenntnis gesetzt worden, teilt der FSV mit. Als Hauptgrund für den Rückzug wurde dabei das Fehlen einer geeigneten Spielstätte genannt. Auch das Gießener Waldstadion wurde demnach von der Liga nicht zugelassen. Ein möglicher Umzug ins Stadion des TSV Steinbach-Haiger wurde hingegen vom FSV abgelehnt.

Darmstädter müssen den vierten Rang erreichen

Im Kampf um den Relegationsplatz haben die Friedberger dagegen die besten Karten – auch aufgrund des 3:0-Hinspielsieges. Heißt wiederum für den SV Darmstadt 98 II: Am Samstag ist ein Sieg mit drei Toren Differenz Pflicht, um Türk Gücü noch zu überholen. Doch selbst das könnte am Ende nicht reichen, wenn Stadtallendorf in Eddersheim gewinnt und in der Abschlusstabelle vor den Lilien landet. Aufstiegsberechtigt sind nur die ersten vier Teams der Hessenliga.

In diesem Fall würde die Relegationsrunde mit der TSG Balingen (Baden-Württemberg) und dem Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (FK Pirmasens oder 1. FC Kaiserslautern II) ohne einen hessischen Vertreter stattfinden.