Hessenliga-Topspiel: Petrowsky erwartet intensives Spiel

Hummetroth. Daniel Petrowsky erwartet einen „sehr starken Gegner“ und ein „intensives Spiel“ auf dem Kunstrasenplatz in Erbach. Denn der Trainer trifft mit der U21 des SV Darmstadt 98 auf den so stark in die Hessenliga gestarteten Aufsteiger SV Hummetroth. Die Partie am Mittwochabend wird ab 19 Uhr im Livestream auf Echo Online übertragen.

„Es ist ja bekannt, dass Hummetroth als Aufsteiger große Ziele hat und finanziell gut aufgestellt ist. Sie sind mit drei Siegen und ohne Gegentor gestartet - das wird auswärts eine große Herausforderung“, sagt Petrowsky. Kleinigkeiten hätten bei der Niederlage gegen Rot-Weiß Walldorf (1:3) den Unterschied ausgemacht. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Sie habe alles reingeworfen, sei aber trotz der zwei Siege zum Start eben noch in der Findungsphase.

Hinzu komme Woche für Woche die bestmögliche Integration der Profis ins Team der U21. Gegen Walldorf wirkte Meldin Dreskovic mit, der nicht in den Kader für das DFB-Pokalspiel in Lübeck berufen worden war. „Er wollte gerne spielen und hatte angefragt“, erklärte Petrowsky. Ob auch ein Profi, wie etwa der zuletzt lange verletzte Matthias Bader, bei den Lilien am Mittwoch gegen Hummetroth auflaufe, sei eher unwahrscheinlich, so der 48-Jährige. Beim Umgang mit Jung-Profis im Übergangsbereich wie Max Pfister, Tim Arnold und Othmane El Idrissi müsse man von Woche zu Woche immer individuell entscheiden, ob es Sinn macht, sie in der U21 spielen zu lassen oder im Trainingsrhythmus zu belassen, erklärt Petrowsky weitere Herausforderungen. Wobei El Idrissi gegen Walldorf überraschend erst als Joker in die Partie kam, aus disziplinarischen Gründen, wie über den Sportplatz waberte. „Es gibt gewisse Regeln, die von allen eingehalten werden müssen“, meinte Petrowsky nur dazu.

Auf Ordnung auf dem Platz wird es auch am Mittwoch ankommen, wenn zwei defensivstarke Mannschaften zum Hessenliga-Topspiel bitten. Mehr als 1000 Zuschauer, so die Hoffnung beim gastgebenden Verein, sollen dem Topspiel den passenden Rahmen geben.

Der SV Hummetroth ist mit drei Siegen in die Hessenliga gestartet. „Respekt an die Jungs“, freute sich Trainer Artug Özbakir, der erleichtert ob des gelungenen Starts war. „Sie machen es derzeit wirklich gut“, lobte er sein Team, das in drei Spielen noch ohne Gegentor geblieben ist. Vor allem die Arbeit gegen den Ball hat den Übungsleiter beim klaren 3:0-Erfolg gegen den SC Waldgirmes beeindruckt.

Umso bitterer, dass Özbakir nun gegen den SV Darmstadt 98 U21 einige Umbaumaßnahmen am Kader vornehmen muss. Rechtsverteidiger Mateus Dias fällt Gelb-Rot gesperrt aus. Linksverteidiger Silas Zehnder fehlt mit einer Muskelverhärtung, bei Stürmer Nils Herdt besteht der Verdacht eines Bänderrisses.

Gegen die „kleinen Lilien“ muss Özbakir also vor allem auf den defensiven Außenbahnen improvisieren. Luka Konjicija und Fabian Borger sind die ersten Alternativen. Auf sie wartet gegen die flinken Junglilien wahrscheinlich Schwerstarbeit. „Die Lilien haben viel Tempo und schnelle Außen“, weiß Özbakir, der ein „interessantes Spiel“ erwartet. Noch keine Option ist dagegen Irwin Pfeiffer. Der Neuzugang von den Offenbacher Kickers hat gegen Hanau 1960 einen Schlag bekommen, braucht noch Zeit, um fit zu werden.





