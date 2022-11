Hessenliga: SVU will Wiedergutmachung im Heimspiel gegen Hadamar Samstag, 17 Uhr gegen den Fünfzehnten Hadamar

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste sich am vergangenen Samstag beim FC Gießen mit 0:6 geschlagen geben. Der Spitzenreiter war dem Aufsteiger dabei in allen Belangen überlegen. Durch die Niederlage in Gießen ist Unter-Flockenbach wieder in alte Muster zurückgefallen und hat zwei Tabellenplätze eingebüßt. Der SVU ist aktuell Sechzehnter. Das Heimspiel gegen den Fünfzehnten Hadamar (Samstag, 17 Uhr) ist für die Schneider-Elf somit richtungsweisend. „Wir müssen uns einhundert Prozent steigern, dann ist gegen Hadamar etwas drin“, sagt der SVU-Sportdirektor.