Hessenliga: SVU will ans rettende Ufer Zuhause gegen den KSV Baunatal will sich Unter-Flockenbach mit einem Sieg Luft verschaffen

Bergstraße. Hessenligist SV Unter-Flockenbach empfängt am Samstag ab 14.30 Uhr den Tabellen-Achten KSV Baunatal. Die Mannschaft von Trainer Mirko Schneider muss dann möglichst dreifach punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Der Aufsteiger kam am vergangenen Montag beim FC Eddersheim zu einem Zähler, die Partie endete 0:0.