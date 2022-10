Hessenliga: SVU mit Heimsieg gegen Steinbach Unter-Flockenbach mit 4:1 Heimerfolg +++ Dritter Saisonsieg

„Die drei Punkte sind wichtig für die Moral unserer Spieler“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller, der am Samstag gegen Steinbach vor allem die Chancenverwertung seines Teams hervorhob. SVU-Torjäger Linus Hebling scheint in diesem Zusammenhang wieder ins Rollen zu kommen. Der Torschützenkönig der Verbandsliga-Vorrunde des Jahres 2021 traf gegen Steinbach zweimal. „Linus hat ein gutes Spiel gemacht“. Und auch Julian Marquardt und Nico Hammann waren am Samstag in bestechender Form. Das 1:0 erzielte Jan Mayer nach einem Eckball von Hammann per Kopfball (17.).

In der zweiten Halbzeit dreht der SVU auf