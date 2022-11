Hessenliga: SVU mit Dreier gegen Aufsteiger Hadamar 4:1-Heimsieg am Samstag +++ Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach sicherte sich am Samstag drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Aufsteiger gewann sein Heimspiel gegen den SV RW Hadamar mit 4:1 (1:0). Es war der zweite 4:1-Heimsieg in Folge für die Mannschaft von SVU-Trainer Mirko Schneider. Der SVU konnte sich in der Tabelle auf Platz 13 verbessern und verließ damit zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsränge. „Es war ein ganz wichtiges Spiel für uns und die Jungs waren alle da“, sagte Schneider und war vor allem zufrieden mit der Defensivarbeit seiner Elf. „Unsere komplette Abwehr hatte von der ersten Sekunde an alles im Griff, war sehr Zweikampfstark und hat alles verteidigt“.