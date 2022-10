Hessenliga: SVU kommt in Gießen unter die Räder Unter-Flockenbach unterliegt dem Tabellenführer deutlich mit 0:6

UNter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach kam am Samstag beim FC Gießen mit 0:6 (0:2) unter die Räder. Der Aufsteiger war dem Spitzenreiter in allen Belangen unterlegen.

„Ohne jegliche Gegenwehr“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller, habe seine Mannschaft agiert. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen“. Der FC Gießen ist ambitioniert, spielt im eigenen großen Stadion mit VIP-Lounge, will den Aufstieg in die Regionalliga unbedingt schaffen. Der FC hat erfahrene Spieler in seinem Team, kann auf ehemalige Profis setzen. „Gegen Gießen kann man verlieren“, sagte Müller. Doch die Art und Weise, wie sich der SVU am Samstag beim Primus präsentierte, war eine große Enttäuschung für den Verein aus Unter-Flockenbach.

Die lange Anfahrt – die Unter-Flockenbacher musste 130 Kilometer einfach zurücklegen: Kein Argument, sagte Müller. „Wir tun als Verein alles dafür, dass es für die Spieler so gut wie möglich funktioniert“. Der SVU war mit eigenem Bus angereist. Doch dann der „Totalausfall“ seiner Mannschaft. Müller ärgerte sich: „Da war keine Laufbereitschaft bei uns erkennen und wir sind nicht in die Zweikämpfe gegangen“, sagte er. „Wir sind wieder in alte Muster zurückgefallen“. Warum? Diese Frage konnte Müller nicht beantworten. „Wir müssen das jetzt analysieren“. Der SV Unter-Flockenbach war ab Minute 39 sogar in Überzahl, doch davon habe man nichts gemerkt. „Es sah eher so aus, als wäre Gießen mit zwei Spielern mehr auf dem Platz“, sagte der SVU-Sportdirektot. Die Gäste kamen im gesamten Spiel nur zu einer Chance, als Linus Hebling frei vor dem Tor am Keeper scheiterte. „Das war hochverdient für Gießen und von uns ein kolossales Versagen“, sagte Müller.

Tore: 1:0 Maingad (4.), 2:0 De Moura Beal (13.), 3:0 Mangafic (54.), 4:0 Maingad (66.), 5:0 Kireski (76.), 6:0 Pekesen (88.). – Schiedsrichter: Scotece. – Zuschauer: 400. – Beste SVU-Spieler: keine.