Hessenliga: SVU holt zweimal Rückstand auf Unter-Flockenbach spielt 2:2 beim 1. Hanauer FC

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach weiß gegen Spitzenteams der Liga durchaus zu überzeugen. Die Mannschaft von SVU-Trainer Mirko Schneider konnte in dieser Saison schon dem Tabellendritten RW Walldorf einen Punkt abtrotzen. Und jetzt überraschte der Aufsteiger auch beim jetzt Fünften 1. Hanauer FC – 2:2 (1:2) am Samstag. Die Unter-Flockenbacher waren zweimal in Rückstand geraten und zweimal kam das Team vom Wetzelsberg zurück. Das lässt den SVU im Kampf um den Klassenerhalt hoffen. Denn „man sieht, dass wir mithalten können“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste aus Unter-Flockenbach den drei Punkten sogar näher als die Platzherren. Und dies gegen einen technisch starken Hanauer FC, der vor allem in der ersten Halbzeit seine spielerische Klasse auf den Platz brachte. Mit Wiederanpfiff wurden die Gäste aber mutiger und kamen zu drei hochkarätigen Chancen. Nico Hammann scheiterte mit einem Schuss aus 20 Metern nur knapp am Torwart, der den Ball mit Mühe aus dem Torwinkel kratzte. Julian Marquardt musste sich aus der Distanz ebenfalls dem starken Keeper der Gastgeber geschlagen geben. Müslüm Arikan probierte es schließlich mit einem Heber, doch der Ball ging knapp über das Tor.

Viele gute Ansätze beim SVU

„In der zweiten Halbzeit hatten wir die besseren Chancen“, sagte Müller. Er musste aber auch einräumen: „In der ersten Halbzeit war Hanau überlegen“. Und da handelten sich die Unter-Flockenbacher wieder zwei unnötige Gegentore nach einfachen Fehlern ein. Denn bei einem langen Ball der Hanauer war die SVU-Abwehr kurz nach Anpfiff schon zu weit nach vorne aufgerückt und FC-Torschütze Marco Ferukoski hatte bei seinem 1:0 schon in der dritten Minute leichtes Spiel. „Das war zu einfach“, sagte Müller. Und beim 1:2 „lässt sich unser Abwehrspieler durch eine einfache Körpertäuschung austricksen“, sagte der SVU-Sportdirektor. Die Tore der Unter-Flockenbacher indes waren gut herausgespielt und keine Zufallsprodukte. Das 1:1 erzielte Chris Diefenbach nach einer starken Flanke von der rechten Seite von Fabio Hechler per Kopfball. Und beim 2:2 konnte sich Jan Mayer wiederum über rechts gut durchsetzen. Die anschließende Flanke verlängerte Linus Hebling mit dem Kopf auf Diefenbach, der erneut mit einem Kopfballtor den Schlusspunkt setzte. Müller: „Darauf können wir jetzt aufbauen und versuchen, im Nachholspiel am Mittwoch bei Bayern-Alzenau etwas mitzunehmen“. Der SVU-Sportdirektor wünscht sich drei Punkte. Denn „die würden uns jetzt weiterhelfen, um vielleicht bald über den Strich zu kommen“.