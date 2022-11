Hessenliga: SVU am Samstag bei Türk Gücü Friedberg gefordert Nach zwei wichtigen Heimsiegen will das Team auch auswärts etwas mitnehmen

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach konnte sich in den vergangenen drei Wochen mit zwei klaren Heimsiegen in Folge auf Tabellenplatz 13 verbessern und hat damit zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze verlassen. „Wir stehen jetzt da wo wir hinwollen“, sagt SVU-Sportdirektor Markus Müller. „Aber jetzt ist es wichtig, dass wir auch auswärts mal gewinnen“.. Doch dies ist eine große Aufgabe, denn am Samstag (17 Uhr) sind die Unter-Flockenbacher beim Tabellendritten Türk Gücü Friedberg zu Gast.