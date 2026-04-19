Hessenliga: SVH kommt nicht unten raus

Hummetroths Trainer Tino Lagator erwartet im Abstiegskampf eine bessere Einstellung seiner Spieler. Foto: Joaquim Ferreira

Fernwald. Der SV Hummetroth steckt weiter in der Abstiegszone fest. Die Odenwälder haben beim FSV Fernwald mit 0:3 (0:1) verloren und stehen weiter auf Platz 13. Damit misslang das Hessenliga-Debüt von Neu-Trainer Tino Lagator, der unter der Woche das Amt vom zurückgetretenen Denis Streker übernommen hatte.

„Ich glaube, dass manchen Spielern gar nicht bewusst ist, dass wir im Abstiegskampf sind“, kritisierte Lagator nach dem Spiel. „Das war kein gutes Spiel von uns. Der Gegner hat uns zwar nicht an die Wand gespielt, aber er war motivierter und hat die Zweikämpfe gewonnen.“

Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten, ehe die Gastgeber durch einen Konter kurz vor der Halbzeit in Führung gingen. Tom Woiwod (42.) war nach einer Flanke zur Stelle und erzielte das 1:0 für Fernwald. Nach der Pause sei seine Mannschaft gut aus der Kabine gekommen, so Lagator. Dann kassierten die Gäste nach einem individuellen Fehler (69.) das 0:2. Dion Mehmetukaj nutzte einen Fehlpass der Hummetröther Defensive und traf unbedrängt. Damit brach er auch die Gegenwehr des SVH.

„Dann war das Spiel gelaufen. Wir waren mental dann gar nicht mehr da, das hat man auch an der Körpersprache gesehen“, analysierte Lagator. Awed Issac Abeselom (81.) sorgte schließlich für den 3:0-Endstand.

Es war eine ereignisreiche Woche für die Odenwälder: Erst hatte sich Hessenliga-Top-Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz zu seinem und Dominik Wüsts Rauswurf beim SV Hummetroth geäußert, dann trat Ex-Trainer Denis Streker wegen der sportlichen Talfahrt zurück.

Nach dem Weiterkommen im Kreispokal (6:1 gegen die SG Rimhorn/Neustadt), wo Lagator sein Trainer-Debüt gab, und der Niederlage gegen Fernwald peilt der SV Hummetroth am kommenden Wochenende drei Punkte an. Für die Odenwälder wartet in der Hessenliga der auf dem Papier leichteste Gegner im Erbacher Sportpark. Der 1. Hanauer FC steht mit lediglich 12 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Doch Lagator warnt: „Da müssen wir mit einer ganz anderen Einstellung als gegen Fernwald reingehen, ansonsten wird es schwierig.“



