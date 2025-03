Hessenliga: SV Unter-Flockenbach will Pflichtaufgabe lösen

Unter-Flockenbach. Die Tage sind wechselhaft zurzeit bei Hessenligist SV Unter-Flockenbach. Der Aufsteiger bezwang zum Auftakt in das Punktspieljahr Spitzenreiter Walldorf, musste sich eine Woche später dann aber dem Hünfelder SV deutlich geschlagen geben. „Wir haben das Spiel gegen Hünfeld gründlich analysiert“, spricht Trainer Dalio Memic vier gravierende Fehler an, die sich seine Mannschaft geleistet habe: „Die Konzentration hat gefehlt, wir waren uns in bestimmten Situationen einfach zu sicher.“ Das Problem: das Verhalten des SVU bei den Gegentoren.