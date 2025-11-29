Hessenliga: SV Hummetroth will wieder punkten

Hummetroth. Wenn der Tabellen-15. der Hessenliga, SC Waldgirmes, am Samstag (14.30 Uhr) den Sechsten, SV Hummetroth, empfängt, scheinen die Rollen klar verteilt: Die Gastgeber kämpfen um nichts anderes als den Klassenerhalt, die Gäste streben nach deutlich Höherem. Nicht umsonst trennte sich der SVH vor Wochenfrist nach zuletzt drei Niederlagen in Serie von Aufstiegstrainer Artug Özbakir, im neuen Jahr übernimmt Ex-Profi Denis Streker das Traineramt im Höchster Ortsteil.

„Die sportliche Situation war nicht zufriedenstellend“, begründete Hummetroths Sportlicher Leiter Christopher Nguyen den Trainerwechsel. Die Niederlagenserie bezeichnet er als „alles andere als optimal“. Bis Streker übernimmt, fungiert er selbst als Interimstrainer. So auch am Samstag. Für Nguyen ist es zugleich das verspätete Debüt in der befristeten Doppelfunktion, nachdem die Partie gegen den SC 1960 Hanau am vergangenen Wochenende dem Winterwetter im Odenwald zum Opfer gefallen war.

Doch der Trainerwechsel ist nur einer von mehreren Faktoren, der das Gastspiel zu einer sprichwörtlichen Wundertüte macht: Auch Waldgirmes musste in der Vorwoche eine witterungsbedingte Zwangspause einlegen, beiden Teams fehlt somit der gewohnte Rhythmus. Was möglicherweise von Vorteil für die Nguyen-Elf sein könnte, da der SCW vor der unfreiwilligen Pause mit vier Spielen ohne Niederlage zweifellos den besseren Lauf vorzuweisen hatte.

Obendrein warnt Christopher Nguyen: „Auf dem heimischen Kunstrasen zeigt Waldgirmes ein ganz anderes Gesicht als auswärts. Wir müssen uns auf einen körperlich robusten Gegner einstellen, das wird ein hartes Stück Arbeit.“

Dennoch ist Nguyen frohen Mutes, dass dem SVH am Samstag die Trendwende gelingt. „Wir haben uns in taktischer Hinsicht auf den Gegner vorbereitet“, berichtet er. „Wir werden alles geben, um das Spiel letztlich für uns zu entscheiden.“

Personell werde er am vorletzten Spieltag vor der Winterpause (am 6. Dezember empfängt Hummetroth noch RW Walldorf) „nur minimale Veränderungen“ vornehmen, kündigt der Interimscoach an: „Ein großer Rundumschlag kommt für mich derzeit nicht infrage.“ In der Offensive muss er am Samstag dennoch drei Ausfälle kompensieren: Leon Raitz, Irwin Pfeiffer (beide verletzt) sowie der gesperrte Nils Herdt stehen Nguyen nicht zur Verfügung.



