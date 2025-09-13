Glaubt vor dem Spiel gegen den VfR Marburg fest an seine Mannschaft: Hummetroths Trainer Artur Özbakir an der Reservebank. Foto: Guido Schiek

Hessenliga: SV Hummetroth will wieder punkten Zwei Hessenliga-Niederlagen setzen Aufsteiger gegen Marburg unter Druck +++ Stammkräfte fehlen

Hummetroth. Der SV Hummetroth empfängt in der Hessenliga am Samstag den VfB Marburg im Erbacher Sportpark (Anstoß 15 Uhr). Nach den beiden Niederlagen gegen Eintracht Stadtallendorf (0:2) und beim KSV Baunatal (1:4) will die Mannschaft von Coach Artug Özbakir unbedingt wieder dreifach punkten, wartet man doch seit nun vier Spielen auf den vierten Saisonsieg.

Beim Rückblick auf das Spiel in Baunatal hebt Özbakir die Reaktion seiner Mannschaft in Halbzeit zwei hervor. Der SVH ging dabei „gegen einen sehr heimstarken und traditionsreichen Gegner" mit einem 0:3 in die Halbzeitpause. „Wer die ersten 45 Minuten gesehen hat, dachte, wir bekommen nach der Pause noch ein paar Dinger und das war's", erklärt Özbakir. Doch es kam nicht so. „Wir sind in der zweiten Halbzeit ganz anders aufgetreten und haben Baunatal unter Kontrolle gehabt, es aber verpasst, den 2:3-Anschluss zu erzielen, denn dann wäre es nochmal sehr heiß geworden", ist Özbakir überzeugt. Sein Team habe – wie schon gegen Stadtallendorf – etliche gute Chancen liegen gelassen,

„Wir haben jetzt zwar die letzten beiden Spiele verloren, das sieht hier natürlich niemand gern. Es waren aber unsere ersten Niederlagen in der Liga seit elf Monaten, das ist für uns in Ordnung. Wir bewahren die Ruhe und bleiben in der Positivität, werden nicht panisch. Ich vertraue den Jungs zu einhundert Prozent und weiß, dass die Mannschaft zeigen wird, dass sie der Aufgabe gewachsen ist", erklärt Özbakir. Mit Marburg komme ein stabiler Gegner mit einer Serie von drei Siegen in Folge in den Odenwald, der vor allem durch sein gutes und flexibles Wechselspiel besteche. „Wir müssen von Anfang an hellwach sein, wissen aber auch, dass wir unsere Chancen bekommen, wenn wir Marburg gut unter Druck setzten und unser Spiel spielen", so der 43-Jährige.