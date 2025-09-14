Hessenliga: SV Hummetroth weiter ohne Sieg

Erbach. Der SV Hummetroth blieb in der Hessenliga im fünften Spiel in Folge sieglos und trennte sich vor heimischer Kulisse nach einem späten Gegentreffer vom VfB Marburg mit 1:1 (1:0).

"Unterm Strich muss ich anerkennen, dass das 1:1 schon in Ordnung geht. Aber wenn ich mir den Spielverlauf und unsere vergebenen Chancen angucke, ist es natürlich sehr ärgerlich und fühlt sich eher nach zwei verlorenen Punkten an", erklärte SVH-Trainer Artug Özbakir. Sein Team sei gut in die Partie gekommen und habe sich voll reingeworfen, stark gekämpft und sich nach 36 Minuten im Zuge einer Ecke durch Nikola Mladenovic per Volley mit dem 1:0 belohnt. Zudem habe Carl Leonhard im Tor einige gefährliche Distanzversuche der Gäste stark pariert und damit die Null gehalten.

Später Ausgleich für die Gäste per Elfmeter

Nach der Pause bot sich die Gelegenheit für Hummetroth, auf 2:0 zu erhöhen: Fabian Borger flankte auf Ahmed Dogan, der aus kürzester Distanz über das Tor köpfte. "Wenn wir in dieser Situation das zweite Tor setzten, dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel auch generell ziehen, zumal Marburg dann hinten komplett hätte aufmachen müssen", ist sich Özbakir sicher. So blieb es bei der knappen 1:0-Führung, bis Schiedsrichter Felix Ebert in der 89. Minute nach einem Foul im Hummetrother-Strafraum auf Strafstoß für die Gäste entschied. "Der Elfmeter war korrekt, da gibt es keine Zweifel. Aus unserer Sicht lag aber kurz vor der Aktion ein glasklares Foul an einem unserer Spieler vor, weswegen es eigentlich gar nicht zu der Elfmeter-Situation hätte kommen dürfen", befand Özbakir. Del Angelo Williams verwandelte für die Gäste und markierte damit den 1:1-Endstand.

"Da fehlt aktuell das Quäntchen Glück"

„Wir haben trotz vieler personeller Ausfälle gegen eine Mannschaft mit viel Qualität alles rausgehauen, uns aber leider nicht final belohnt. Das war heute das vierte Mal in den letzten fünf Spielen, in dem wir kurz vor Schluss einen späten Gegentreffer hinnehmen mussten, da fehlt aktuell das Quäntchen Glück. Ich bin überzeugt, dass wir uns das weiter erarbeiten müssen und dann auch das Pendel umschlägt“, so Özbakir.

Der SV Hummetroth steht nach acht Spieltagen mit zwölf Zählern im Tabellenmittelfeld der Hessenliga und wartet weiter auf Saisonsieg Nummer vier.





