Hessenliga: SV Hummetroth stoppt die Talfahrt

Victor Vinicius Silva de Oliveira erzielte gegen Weidenhausen sein viertes Saisontor. Foto: Joaquim Ferreira

Erbach. Der SV Hummetroth hat sich nach sechs Niederlagen in Folge in der Hessenliga rehabilitiert. Gegen den Tabellenvorletzten SV Weidenhausen setzten sich die Odenwälder souverän mit 4:0 durch.

Im Erbacher Sportpark legte Hummetroth einen Blitzstart hin: Guiseppe Signorelli (3.) schlich sich im Rücken seines Gegners weg und traf nach einer Flanke per Volley zum 1:0. Kurz darauf staubte der Torjäger mit seinem 13. Saisontor zum 2:0 ab (14.). „Wir haben guten Kombinationsfußball gespielt, waren druckvoll und haben die Duelle gewonnen“, lobte Hummetroths Trainer Denis Streker.

In der Folge fand der Gastgeber viele Lösungen mit dem Ball und kam zu Torgelegenheiten, die zunächst ungenutzt blieben. Kurz nach der Halbzeit sorgte Victor Vinicius Silva de Oliveira (50.) mit dem 3:0 dann für die Vorentscheidung, ehe Dominik Wüst (60.) mit einem Kopfballtor den 4:0-Endstand markierte.

Streker war „sehr zufrieden“ – nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Art und Weise des Auftritts seiner Mannschaft: „Wir waren sehr dominant, taktisch flexibel und hatten eine gute Haltung gegen den Ball.“ Hummetroth gewann dadurch verlorene Bälle oftmals schnell im Gegenpressing zurück. „Dazu haben wir richtig gut Fußball gespielt: Die Jungs hatten einen guten Mix aus ‚Wir müssen mal beschleunigen‘ und Ballbesitzphasen“, erklärt der Trainer.

Erleichterung über den Befreiungsschlag

Nach den beiden Niederlagen unter seiner Leitung gegen Hanau (1:3) und in Gießen (0:2) machte sich bei Streker und seiner Mannschaft Erleichterung breit. „Klar, wir sind happy, das Spiel war sehr wichtig“, sagte er zum langersehnten Befreiungsschlag: „Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“ Seine Spieler hätten in dieser Woche viel positive Energie, gepaart mit Leidenschaft und gutem Fußball, gezeigt. Die Devise, den Schwung aus dem gewonnenen Kreispokal-Viertelfinale gegen den TSV Höchst auf die Liga zu übertragen, ist also aufgegangen.

Mit dem Heimsieg klettert der SV Hummetroth auf den neunten Tabellenplatz und verschafft sich etwas Luft auf die Abstiegszone. Am kommenden Samstag (14 Uhr) soll bei Eintracht Stadtallendorf eine Revanche gelingen: Das Hinspiel hatten die Odenwälder mit 0:2 verloren.



