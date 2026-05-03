 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Hessenliga: SV Hummetroth erleidet Dämpfer bei Tuba Pohlheim

Der SV Hummetroth verliert nach zwei Siegen zuletzt deutlich gegen Tuba Pohlheim +++ Da die Konkurrenz im Keller punktet, brauchen die Odenwälder weiter Punkte für den Klassenerhalt

von Marcel Storch · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Hummetroth muss weiter um den Klassenerhalt bangen.
Der SV Hummetroth muss weiter um den Klassenerhalt bangen. – Foto: Mara Wolf

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
FC Turabdin-Babylon
Hummetroth
Tino Lagator
Tino Lagator
Giuseppe Signorelli
Giuseppe Signorelli
Leon Raitz
Leon Raitz

Pohlheim. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie erleidet der SV Hummetroth im Duell mit Turabdin-Babylon Pohlheim einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Hessenliga. Gegen die spielstarken Mittelhessen kassieren die Odenwälder eine 2:4-Niederlage und müssen wei6t5redfterhin um den Verbleib in Hessens höchster Klasse bangen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 14:30 Uhr
FC Turabdin-Babylon
FC Turabdin-BabylonFC Turabdin-Babylon
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth
4
2
Abpfiff

"Tuba hat ihre Chancen einfach besser genutzt"

Denn alle Verfolger konnten an diesem Wochenende punkten. Der SV Darmstadt 98 II , VfB Marburg als auch CSC Kassel erhöhen den Druck auf die Elf von Trainer Tino Lagator. Die geriet gegen Pohlheim schon nach einer knappen Viertelstunde ins Hintertreffen. Die Hausherren aus Pohlheim waren an diesem Tag schlicht kaltschnäuziger, wie Hummetroths Trainer Lagator anmahnte. "Es war eigentlich ein Fifty-Fifty-Spiel, wir hatten auch gute Torchancen, aber Tuba hat ihre Chancen einfach besser genutzt." Und so stand es plötzlich 0:3 aus Sicht seiner Mannschaft. Doch der SV Hummetroth steckte nicht auf, kam durch Leon Raitz zum 1:3. Nach einem langen Chipball hatte Giuseppe Signorelli auf Raitz quergelegt. Die Odenwälder gingen in der Folge auf den Anschlusstreffer. Doch stattdessen machte der Tabellendritte der Hessenliga endgültig den Sack zu. "Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen, sie haben bis zum Schluss gekämpft", sagte Lagator. Signorelli belohnt sich immerhin durch eine Einzelaktion noch mit dem 21. Saisontor. Das 2:4 - dabei blieb es.