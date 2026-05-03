Hessenliga: SV Hummetroth erleidet Dämpfer bei Tuba Pohlheim

Denn alle Verfolger konnten an diesem Wochenende punkten. Der SV Darmstadt 98 II , VfB Marburg als auch CSC Kassel erhöhen den Druck auf die Elf von Trainer Tino Lagator. Die geriet gegen Pohlheim schon nach einer knappen Viertelstunde ins Hintertreffen. Die Hausherren aus Pohlheim waren an diesem Tag schlicht kaltschnäuziger, wie Hummetroths Trainer Lagator anmahnte. "Es war eigentlich ein Fifty-Fifty-Spiel, wir hatten auch gute Torchancen, aber Tuba hat ihre Chancen einfach besser genutzt." Und so stand es plötzlich 0:3 aus Sicht seiner Mannschaft. Doch der SV Hummetroth steckte nicht auf, kam durch Leon Raitz zum 1:3. Nach einem langen Chipball hatte Giuseppe Signorelli auf Raitz quergelegt. Die Odenwälder gingen in der Folge auf den Anschlusstreffer. Doch stattdessen machte der Tabellendritte der Hessenliga endgültig den Sack zu. "Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen, sie haben bis zum Schluss gekämpft", sagte Lagator. Signorelli belohnt sich immerhin durch eine Einzelaktion noch mit dem 21. Saisontor. Das 2:4 - dabei blieb es.



