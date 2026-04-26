Hessenliga: SV Hummetroth befreit sich vorerst

Tino Lagator war mit seiner Mannschaft gegen den Hanauer SC zufrieden. Foto: Joaquim Ferreira

Erbach. Der SV Hummetroth hat sich in der Hessenliga mit einem deutlichen 7:1 (4:0) gegen den 1. Hanauer SC zurückgemeldet. Die Odenwälder feierten damit nach den Niederlagen gegen Hünfeld (2:3) und Fernwald (0:3) einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.

Anders als in der vergangenen Woche stimmte laut Hummetroths Trainer Tino Lagator dieses Mal die Mentalität seiner Spieler. „Ich muss die Jungs loben, weil die Einstellung ganz anders war. Wir waren gut vorbereitet“, sagte Lagator. „Wir haben vorne gut zugemacht und damit super Druck aufgebaut.“

Signorelli mit Doppelpack gegen Hanau 93

Hummetroth begann stark und hatte bereits direkt zu Beginn eine gute Chance durch seinen Top-Torjäger Giuseppe Signorelli, der zunächst vergab. Die Gastgeber gewannen viele Bälle im letzten Drittel und blieben stets gefährlich. Leon Raitz (10.), Signorelli (21.), Nikola Mladenovic (32.) und Amid Khan Agha (39.) stellten auf eine komfortable 4:0-Halbzeitführung des SVH.

Nach der Pause erwischten die Odenwälder eine Phase, „in der wir nicht gut waren“, so Lagator. Deniz Baytug Garcia verkürzte folgerichtig für die Gäste zum 4:1 (62.). „Aber auch hier muss ich meine Mannschaft loben: Wir sind dann aus dieser Lethargie herausgekommen und haben wieder deutlich besser Fußball gespielt“, merkte Hummetroths Trainer an. Jannik Sommer (74.) und Issak Somov (77.) stellten in der Folge auf eine Fünf-Tore-Führung. Erneut Signorelli sorgte mit seinem 19. Saisontor schließlich für den 7:1-Endstand.

Auch wenn es gegen den Tabellenletzten ging, betrachtete Lagator den ungefährdeten Heimsieg nicht als Selbstläufer. „Wir waren sehr gut. Hanau ist kein Gegner, den jeder einfach 5:0 weghaut. Sie hatten in der vergangenen Woche auch nur knapp mit 0:1 gegen den FC Eddersheim (Tabellenzweiter) verloren.“

SV Hummetroth jetzt gegen SV Darmstadt 98 II

Bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) geht es für den SV Hummetroth, der nun auf Tabellenplatz 12 steht, auswärts in ein weiteres direktes Duell im Abstiegskampf. Es wartet der SV Darmstadt 98 II, der mit vier Punkten Rückstand auf Hummetroth den 15. Tabellenplatz belegt. Lagator betonte, wie wichtig diese Partie für die Odenwälder ist: „Für uns ist jetzt jedes Spiel ein Finale, bis sicher ist, dass wir nicht mehr absteigen können.“



