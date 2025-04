Hessenliga: SV 98 II fehlt im Topspiel das Glück

Darmstadt. Vergangene Woche ging die U21 des SV Darmstadt 98 noch als Sieger des Spitzenspiels der Hessenliga vom Platz. An diesem Spieltag unterlagen die Lilien nun in einer weiteren Top-Partie mit 0:1 (0:1) bei Tabellenführer FSV Fernwald und steckten einen Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsplätze ein.

Tabellenerster gegen den Tabellendritten oder die treffsicherste Sturmreihe der Liga (Fernwald 67 Tore) gegen die stärkste Abwehr (Darmstadt 28 Gegentore) - so lautete die Vorgaben für das Spiel vor mehr als 500 Zuschauer in Fernwald. Was sie zu sehen bekamen, war eines Spitzenspiels würdig. Wobei das vornehmlich erst für die zweite Halbzeit galt.

Im ersten Durchgang taten sich die Lilien, die vor Wochenfrist mit 3:0 gegen RW Walldorf gewonnen hatten, nämlich schwer, ins Spiel zu kommen. Der robust auftretende Tabellenführer machte den Gästen mit Pressing in deren eigener Hälfte das Leben schwer und einen geordneten Spielaufbau der Darmstädter kaum möglich. So kamen die Lilien nur zu wenigen Kontern, die aber durchaus Qualität hatten. Viktor Grbic lief alleine auf das Fernwalder Tor zu, verzog den Ball jedoch, der dann knapp am linken Pfosten vorbeirauschte. Auf der anderen Seite verteidigten die Lilien trotz des Drucks geschickt und clever bis auf eine Ausnahme. Bei einem langen Ball fühlte sich kein Darmstädter so richtig zuständig. Das nutzte Fernwalds Tom Woiwod (29.) aus und markierte das 1:0.

Nach der Pause bekam das Spiel der Darmstädter viel mehr Struktur. Auch hinsichtlich der Spielanteile war die Partie nun ausgeglichen. Fernwald agierte in der Folge defensiver und versuchte sich mit Kontern. Pech hatten die Lilien dann bei einem Lattentreffer von Henry Held (80.) - das hätte der Ausgleich sein können. Doch es blieb beim 0:1.

Lilien-Trainer Daniel Petrowsky ging hernach bei seiner Analyse differenziert vor: „Im ersten Durchgang hatten wir hinsichtlich der Spielkontrolle einige Probleme. Den einzigen Abwehrfehler hat Fernwald konsequent genutzt. Nach der Pause waren wir mindestens gleichwertig und mit etwas mehr Glück hätten wir den Ausgleich erzielen können“.