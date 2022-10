Hessenliga: Stadtallendorfs Krise verschärft sich Teaser HL: +++ Eintracht Stadtallendorf verliert in der Fußball-Hessenliga 0:2 gegen den 1. Hanauer FC. Es ist die vierte Niederlage in Folge, seit über 300 Minuten wartet das Team auf ein Tor +++

STADTALLENDORF - Eintracht Stadtallendorf schlittert in der Fußball-Hessenliga immer tiefer in die Krise. Auch im Heimspiel gegen den 1. Hanauer FC konnte das Team von Trainer Dragan Sicaja am Samstag seinen Abwärtstrend nicht stoppen und kassierte beim 0:2 (0:0) die vierte Niederlage in Folge. Nach dem dritten Spiel in Serie ohne eigenen Treffer fielen die Herrenwalder auf den sechsten Platz zurück. Die Tatsache, dass mit Del Angelo Williams und Timo Cecen zwei wichtige Offensivkräfte fehlten, war für Eintracht-Teammanager Norbert Schlick der ausschlaggebende Grund für mittlerweile weit über 300 Minuten ohne eigenen Torerfolg.