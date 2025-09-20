Hessenliga: Späte Gegentreffer sind Hummetroths Problem

Die Osthessen empfangen die Odenwälder mit breiter Brust, mussten aber nach der ersten Saisonniederlage gegen den FC Eddersheim (1:3) die Tabellenführung abgeben und stehen nun mit 19 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz. Hummetroth hingegen wartet nach dem furiosen Saisonstart mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen seit nunmehr fünf Begegnungen auf den nächsten Dreier. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Trainer Artug Özbakir 1:1 vom VfB Marburg, wobei man den Ausgleichstreffer erst kurz vor Schluss hinnehmen musste.

„Wir haben diese Woche sehr gut gearbeitet, hatten sehr viel Power in unserem Training. Man spürt den Zusammenhalt unter den Jungs und den Willen, sich gemeinsam aus dieser ersten kleinen Krise herauszuarbeiten“, erklärt Özbakir. Wichtig sei es, sich nicht nervös oder unruhig machen zu lassen und weiter hart und zusammen zu arbeiten, um kleine Flüchtigkeitsfehler wie das unnötige Foul kurz vor Schluss gegen Marburg, das den Elfmeter zur Konsequenz hatte, abzustellen. „Es ist normal, Fehler zu machen, wichtig ist, daraus zu lernen und durch noch konzentrierteres Auftreten die letzten Prozentpunkte rauszuholen“, fordert Özbakir.

Der späte Gegentreffer am letzten Samstag war dabei bereits der vierte allein aus den letzten fünf Partien – und das, obwohl man teils selbst beste Chancen, um Spiele vorzeitig zu entscheiden, ausgelassen habe. „Im Moment wird uns absolut nichts geschenkt. Wir suchen keine Ausreden, sondern wollen uns das Quäntchen Glück, das zuletzt oft gefehlt hat, wieder erarbeiten und auf unsere Seite ziehen“, sagt Özbakir. Personell kann der 43-Jährige wieder auf einige Stammspieler zurückgreifen. Unter anderem sind Kapitän Danny Klein, Außenbahnspieler Silas Zehnder und in der Innenverteidigung Jonas Gadzo zurück und Kandidaten für Samstag.

„Mit Hünfeld kommt eine sehr eingespielte und heimstarke Mannschaft auf uns zu, die natürlich herausragend in die Saison gekommen ist“, weiß Özbakir. Es gelte aber, was bei jedem Spiel seiner Mannschaft gelte: Man brauche sich vor niemandem zu verstecken, „wenn man es schafft, seine eigenen Qualitäten auf den Rasen zu bringen“.





