Hessenliga: Schlüsselspiel für SV Hummetroth

Der SV Hummetroth muss gegen den FC Eddersheim ohne Goalgetter Guiseppe Signorelli (Nummer neun, rechts im Bild) auskommen. – Foto: Mara Wolf

Hummetroth. SVH-Trainer Tino Lagator, der erst seit vier Hessenligapartien im Amt ist, blickt trotz der jüngsten 2:4-Niederlage bei TuBa Pohlheim positiv auf die vergangenen Wochen zurück. "Mit den letzten drei Spielen bin ich sehr zufrieden", erklärt der Coach, der nach seinem Amtsantritt zunächst eine 0:3-Niederlage in Fernwald hinnehmen musste, ehe zwei Siege folgten. Lagator bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer in Hummetroth.

Auch gegen den FC Eddersheim will sich der SV Hummetroth nicht verstecken. "Wir wollen den Ball haben und versuchen, das Spiel zu diktieren", kündigt Lagator an. Gleichzeitig erwartet er eine anspruchsvolle Aufgabe gegen eine erfahrene Mannschaft: "Eddersheim spielt schon lange zusammen und hat mit Patrick Schorr einen absoluten Leader im Zentrum. Das wird ein harter Kampf für uns am Samstag."

Ausfälle auf beiden Seiten

Personell muss der SVH allerdings mehrere Rückschläge verkraften. Mit Jannik Sommer und Jonas Gadzo fehlen zwei potenzielle Stammkräfte, da beide jeweils vor kurzem Nachwuchs bekamen. Besonders schwer wiegen die Ausfälle von Nikola Mladenovic sowie Toptorjäger Giuseppe Signorelli (beide beruflich verhindert). Beim FC Eddersheim blickt Trainer Carsten Weber auf ein emotionales Hinspiel zurück, das seine Mannschaft mit 3:1 gewann. "Das war damals ein richtig gutes Fußballspiel von beiden Teams", erinnert sich Weber. Seitdem habe sich die Situation jedoch verändert: "Damals waren wir vielleicht an unserem spielerischen Höhepunkt, jetzt befinden wir uns in einer ganz anderen Phase der Saison."

Vor allem die Personalsituation bereitet dem Tabellenzweiten Sorgen. Insgesamt muss Eddersheim aktuell auf mehr als eine ganze Elf an Spielern verzichten. Neu zum Lazarett hinzugekommen sind Ioannis Vassiliou, Benedict Klimmek und Jan Herrmann, die sich in der Vorwoche gegen CSC Kassel verletzten. Auch hinter Niklas Kraus steht wegen eines Infekts ein Fragezeichen. Immerhin kehrt Laurin Vogt nach seiner beruflich bedingten Pause beim Kreispokal-Finalsieg gegen die TuS Hornau (1:1, 4:1 n. E.) zurück.

Weber erwartet ein intensives Duell am Samstagabend (19 Uhr live auf Echo Online).: "Hummetroth braucht den Dreier und hat enorme Qualität im Kader. Es wird wenige Ruhephasen geben." Gleichzeitig ist die Ausgangslage für seine Mannschaft klar: "Wir können erstmals den Relegationsrang endgültig absichern – das ist unser Ziel."





