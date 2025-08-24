Hessenliga: RWW-Niederlage in der Nachspielzeit

WALLDORF. Nicht zu fassen, dass die Walldorfer Hessenliga-Kicker am Sonntag dem CSC Kassel mit 2:4 (0:1) unterlagen. Der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm, zählte acht gute bis sehr gute Torchancen, auch solche der Klasse „hundertprozentig“ bei seinem Team. Und trotzdem schaffte es die Heimelf nicht, aus einer 2:1-Führung einen sicheren Sieg zu machen. „Über alles, was ab der 70. Minute war, bin ich extrem enttäuscht“, sagte Lemm.

Nach zehn Minuten tauchte Hendrik Sexauer frei vor CSC-Torhüter Vadym Patkevych auf, doch der bewahrte die Gäste mit einer prächtigen Parade vor einem Rückstand. Der Vorlagengeber Sexauers, Nils Fischer, stürmte nach dem gescheiterte Versuch, ihn im zentralen Mittelfeld wirken zu lassen, diesmal wieder über die rechte Seite.

Nach einer halben Stunde rückte Hady Kallo gleich zweimal in den Mittelpunkt des Geschehens. Erst hatte der RWW-Stürmer Pech mit einem Pfostentreffer, um ein paar Sekunden danach plötzlich unbedrängt auf Patkevych zuzustürmen – und den Keeper anzuschießen. Besser machte es CSC-Innenverteidiger Kevin Nennhuber, der den Ball via Innenpfosten ins Ziel köpfte – 0:1 (33.). Vielen Zuschauern, die es mit den Rot-Weißen halten, schwante zur Halbzeitpause nichts Gutes. Bis mächtig aufs Tempo drückende Walldorfer die Szenerie änderten. Erst recht nach den beiden Fischer-Toren binnen einer Minute: Erst köpfte der Dreißigjährige eine Flanke von Nathan Doganay ins Tor (52.), dann schoss er nach Pass von Kallo auch noch den Führungstreffer (53.). Bei der knappen Führung blieb es erst einmal, weil Kallo das Runde aus vier Metern über das Eckige schoss (64.). Und weil er, nachdem der Torhüter schon umspielt war, das leere Ziel verfehlte (84.).

CSC Kassel erzielt zwei Kontertore in zwei Minuten

Wenn die eine Mannschaft nicht für die Entscheidung sorgen will, dann schlägt eben die andere zurück: Den Gegenangriff vollendete Toni Lecke zum 2:2 (85.). Aber in der Nachspielzeit sollte es, nachdem der Walldorfer Noel Acun eine weitere Großchance vertan hatte, noch besser kommen für den CSC. Kontertore von Elias Liesche Prieto und Lecke machten den Kasseler 4:2-Coup perfekt.

Tore: 0:1 Nennhuber (33.), 1:1, 2:1 Fischer (52., 53.), 2:2 Lecke (85.), 2:3 Liesche Prieto (90+6.), 2:4 Lecke (90+7.). Schiedsrichter: Braun (Fortuna Frankfurt). Zuschauer: 280.