Hessenliga: RWW muss Leistungslimit nochmal anheben

Walldorf. Was kann man von einer Mannschaft erwarten, die mit 15 Zu- und zwölf Abgängen fast rundum erneuert ist? Was erwartet dieser SV Rot-Weiß Walldorf selbst von sich? „Einen einstelligen Tabellenplatz“, sagt der Trainer des Walldorfer Hessenligisten, Artur Lemm, und grinst. Die Antwort ist natürlich nicht ganz ernst gemeint: Die Rot-Weißen haben in der vergangenen Saison das Klassement an 22 von 38 Spieltagen angeführt, um schließlich Vierter zu werden – die erfolgreichste RWW-Spielzeit seit 1952/53. Außerdem vermeidet es Lemm grundsätzlich, Platzierungen als Saisonziel zu formulieren. Denn: Im Laufe einer Saison könne so viel passieren.

Vielmehr haben sich die Walldorfer eines vorgenommen, so Lemm: „Wir würden wahnsinnig gerne unser Leistungslimit, das wir in der vergangenen Saison erreicht haben, wiederholen, vielleicht sogar steigern.“ Im neuen Kader steckt jedenfalls viel Potenzial. Ausdrücklich nennt der Trainer auch diejenigen, die aus der eigenen Jugend aufgerückt sind. So habe Jakob Voett in den Testspielen gezeigt, dass er ein „wichtiger Bestandteil“ dieses Teams werde. Und im erweiterten Aufgebot sei mit Nico Neukirch ebenfalls ein verheißungsvoller Fußballer.

Sportliche Leitung neu aufgestellt

Neu aufgestellt ist auch die sportliche Leitung. Der im März in die Abteilungsführung gewählte Bastian Eisert verantwortet auf Vorstandsebene den Bereich „Sport und Finanzen“. Sportlicher Leiter Marcus Spahn ist in der Kaderplanung weiterhin der Mann, der beispielsweise Gespräche mit potenziellen Neuzugängen führt (in enger Kooperation mit Lemm) und mit deren Vereinen über die Ablösebedingungen verhandelt. Die Arbeitsteilung begrüßt Spahn ausdrücklich vor dem Hintergrund, dass die Vereine mit immer mehr Aufgaben belastet würden. Auch intern, in der Betreuung der Spieler, gebe es wahrlich genug zu tun.

Nun hofft Lemm, dass die ihm anvertrauten Fußballer alle gesund bleiben. Und dass sie sich einen Konkurrenzkampf liefern, der dazu führe, noch besser zu werden. Darunter dürfe aber die Stimmung untereinander nicht leiden. Die RWW-Fußballer müssten akzeptieren, auch mal in der U23 zu spielen – und verstehen, dass sie auch in dem Verbandsligateam Gas geben müssten, um sich für die Hessenliga-Mannschaft anzubieten. „Wenn alle diese Rädchen ineinandergreifen“, sagt der Coach, „dann bin ich mir sehr sicher, dass wir eine ähnlich gute Runde spielen können wie in der letzten Saison.“

Gleich zu Beginn treffen die Walldorfer auf drei Topteams und auf ihren Angstgegner FC Eddersheim. Los geht es am Freitag, 1. August (20 Uhr), bei Regionalliga-Absteiger Eintracht Frankfurt U21. Heimstart ist gegen Türk Gücü Friedberg (10.), ehe RWW beim SV Darmstadt 98 U21 (16./15 Uhr) und FC Eddersheim (20./19.30 Uhr) gastiert. „Wir denken erstmal nur an das erste Spiel“, betont Lemm: „Aus meiner Sicht ist die Eintracht der große Favorit. Das ist die einzige Vollprofi-Mannschaft in unserer Liga.“ Alles andere als den direkten Wiederaufstieg der Adlerträger würde Lemm sehr überraschen.

Der Kader von RW Walldorf

Tor: Denis Wieszolek, Tim Nieschler, Sebastian Hilger (TSV Havelse U19).

Abwehr: Nathan Doganay, Lucas Scholze (beide SV Wehen Wiesbaden U19), Joshua Fröls, Nikolai Loderer, Robert Metzler, Marvin Redl, Nick Sauer (SV Darmstadt 98 U21), Alexander Schack, Leon Symmank, Yannick Pohland (FC Hanau 93).

Mittelfeld und Angriff: Noel Acun, Marko Andric (FC Nöttingen), Pau Babot, Marlon Koffler (beide Hanauer SC), John Basim Yohanna, Nicholas Beier (University of Akron/Ohio), Ilias Boutayeb, Matteo Enders, Joaquin Fazal, Nils Fischer (SG Barockstadt Fulda), Tim Grünewald, Otman Jaatit (FC Basara Mainz), Hady Kallo, Bennett Kruse, Saran Ram Kumar (Bayern Alzenau U19), Luca Manganiello (Wormatia Worms), Nico Neukirch, Yannis Severis (Karbener SV), Hendrik Sexauer (TuS Hornau), Tewen Spamer, Georgios Spanoudakis, Eduard Zakhishev, Benedikt von Hagen.

Abgänge: Kento Takenaka, Kaito Shimoda (beide SV Rot-Weiß Hadamar), Aidan Harney (SV Wiesbaden), Luis Miguel Cortijo Lange (TV Idstein), Imad Jaadar, Kian Rebner (beide SV Darmstadt 98 U21), Ryutaro Kishi (Hanauer SC), Jannis Hartmann (Eintracht Hohkeppel), Artjom Belavskis (Hanau 93), Aid Sulejmani (SV Gonsenheim), Said Askar Said Sadah (SV Zeilsheim) und Leo Deula (RW Frankfurt).