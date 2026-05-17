Hessenliga: RWW kassiert Last-Minute-Ausgleich

Benedikt von Hagen erzielte für RW Walldorf die frühe Führung, am Ende muss der Hessenligist das 1:1-Remis beim FSV Fernwald hinnehmen. (Archivfoto) Foto: Uwe Krämer

FERNWALD. Fast hätte der Matchplan des Hessenligisten SV Rot-Weiß Walldorf am Samstag zum Auswärtssieg geführt. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit führten die Gäste beim FSV Fernwald, ehe ihr Gastgeber zu einem aus RWW-Sicht umstrittenen Freistoß kam. Mit dem linken Fuß zirkelte Philipp Cloos den Ball aus 18 Metern, zentrale Position, über die hochspringende Mauer ins rechte Eck – und die Walldorfer mussten sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Ein so spätes Ausgleichstor zu kassieren, sei einerseits unglücklich, meint Co-Trainer Stefan Glowitzki: „Aber den gesamten Spielverlauf gesehen, ist das Ergebnis in Ordnung.“ Im Kampf um den Klassenerhalt bringt der Punkt weder die Rot-Weißen, die weiter auf dem neunten Tabellenplatz stehen, erst recht nicht die elftplatzierten Fernwalder entscheidend weiter.

Nach sieben Minuten schoss Benedikt von Hagen, von Bennett Kruse mittels Steilpass bedient, die frühe Walldorfer Führung. Der Stürmer hatte den Ball am herauslaufenden FSV-Torhüter Tolga Sahin vorbeigelegt. Überhaupt sei die RWW-Taktik „in der ersten Halbzeit total aufgegangen“, berichtete Glowitzki. Die Mannschaft um Trainer Niklas Grimm sah einen Gegner auf sich zukommen, der bei seinen Angriffen erwartungsgemäß „hin und her quergespielt und den Ball dann nach vorne geschossen hat“, so Glowitzki: „Das haben wir alles souverän wegverteidigt.“ Und auf dem Weg nach vorn kamen die Gäste zu einigen vielversprechenden Torszenen. Doch von Hagen und Kruse vergaben die Chancen auf eine höhere Führung. Auch ein Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers Marvin Redl strich am Tor vorbei.

So lebte die Fernwalder Hoffnung weiter. Der SV Rot-Weiß geriet unter Druck. Einmal rettete RWW-Torhüter Denis Wieszolek die Führung mit einer Glanztat, als er den von Kohsuke Tsuda geköpften Ball noch von der Torlinie kratzte. Ansonsten „hatte man wenig Sorge, dass da noch was passiert“, so Glowitzki. Bis Freistoßschütze Philipp Cloos in der Nachspielzeit zauberte.

Takuto Tanaka verstärkt RW-Offensive

Einen weiteren Neuzugang für die nächste Saison vermelden die Rot-Weißen mit Takuto Tanaka. Der 23 Jahre alte Japaner, ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, kommt aus der Verbandsliga Mitte vom SV Zeilsheim.

Tore: 0:1 von Hagen (7.), 1:1 Cloos (90+3.). Schiedsrichter: Rabe (VfB Wetter). Zuschauer: 130.



