Hessenliga: RW Walldorf will Serie fortsetzen

Fingerzeig: Trainer Artur Lemm gibt die Richtung für Fußball-Hessenligist RW Walldorf vor. Foto: Uwe Krämer

Walldorf. Eigentlich pflegt Artur Lemm den Grundsatz, nur Fußballer für den Spieltagskader zu nominieren, die in der Woche zuvor trainiert haben. Aber außergewöhnliche Umstände erfordern eben besondere Maßnahmen: "Ich bin erst einmal froh für jeden Spieler, der sich bis Sonntag spielfähig meldet", sagt der Trainer des SV Rot-Weiß Walldorf.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf VfB Marburg VfB Marburg 15:30

Bis zu sieben Krankheitsausfälle Denn den Hessenligisten plagt zurzeit eine Krankheitswelle. Vor dem Spiel gegen den VfB Marburg, der am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) nach Walldorf kommt, sind Robert Metzler, Marvin Redl, Nathan Doganay, Luca Manganiello, Bennett Kruse, Tim Grünewald und Torhüter Denis Wieszolek krank. Ihre Einsatzfähigkeit entscheidet sich wohl erst kurzfristig. Damit sich nicht noch mehr RW-Fußballer gegenseitig anstecken, entschied sich das Trainerteam des Tabellenelften, das Dienstagstraining ausfallen zu lassen.

Pau Babot mit Andorra bei der WM-Qualifikation Dass Pau Babot gegen Marburg nicht dabei sein wird, liegt indes an der WM-Qualifikation. Mit dem Nationalteam Andorras trifft der Auswahlspieler am Samstag (15 Uhr) in Riga auf Lettland und am Dienstag (20.45 Uhr) im andorranischen Encamp auf Serbien. Beide Mannschaften in guter Form Gegen den VfB, ein Punkt und ein Tabellenplatz vor den Walldorfern auf Rang zehn zu finden, will der SV Rot-Weiß seine Erfolgsserie fortsetzen. Zehn Punkte hat die Lemm-Elf aus den vergangenen vier Partien geholt. Auch die Marburger, die den fünftplatzierten SV Darmstadt 98 U21 nach 0:1-Halbzeitrückstand noch mit 2:1 bezwangen, zeigten sich zuletzt in guter Form.