Hessenliga: RW Walldorf will Serie fortsetzen

Walldorf. Eigentlich pflegt Artur Lemm den Grundsatz, nur Fußballer für den Spieltagskader zu nominieren, die in der Woche zuvor trainiert haben. Aber außergewöhnliche Umstände erfordern eben besondere Maßnahmen: "Ich bin erst einmal froh für jeden Spieler, der sich bis Sonntag spielfähig meldet", sagt der Trainer des SV Rot-Weiß Walldorf.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Denn den Hessenligisten plagt zurzeit eine Krankheitswelle. Vor dem Spiel gegen den VfB Marburg, der am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) nach Walldorf kommt, sind Robert Metzler, Marvin Redl, Nathan Doganay, Luca Manganiello, Bennett Kruse, Tim Grünewald und Torhüter Denis Wieszolek krank. Ihre Einsatzfähigkeit entscheidet sich wohl erst kurzfristig. Damit sich nicht noch mehr RW-Fußballer gegenseitig anstecken, entschied sich das Trainerteam des Tabellenelften, das Dienstagstraining ausfallen zu lassen.
Dass Pau Babot gegen Marburg nicht dabei sein wird, liegt indes an der WM-Qualifikation. Mit dem Nationalteam Andorras trifft der Auswahlspieler am Samstag (15 Uhr) in Riga auf Lettland und am Dienstag (20.45 Uhr) im andorranischen Encamp auf Serbien.
Gegen den VfB, ein Punkt und ein Tabellenplatz vor den Walldorfern auf Rang zehn zu finden, will der SV Rot-Weiß seine Erfolgsserie fortsetzen. Zehn Punkte hat die Lemm-Elf aus den vergangenen vier Partien geholt. Auch die Marburger, die den fünftplatzierten SV Darmstadt 98 U21 nach 0:1-Halbzeitrückstand noch mit 2:1 bezwangen, zeigten sich zuletzt in guter Form.
In der Verbandsliga Süd erwartet die Walldorfer U23, aktuell Dreizehnter, am Sonntag (13 Uhr) den SV Pars Neu-Isenburg. Der Trainer des SV Rot-Weiß II, Marco Eckert, spricht von einem „sehr wichtigen und interessanten Spiel gegen einen top Gegner“. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den ehemaligen RWW-Fußballern Kays Iraqi und Emre Bulut. Um gegen den ambitionierten Tabellenachten bestehen zu können, so Eckert, müsse die U23 besser verteidigen als in den jüngsten beiden Spielen (0:4 gegen Bornheim, 3:4 bei RW Frankfurt).Verzichten müssen die Walldorfer auf Yuma Reichert, der an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt ist.
Das für Sonntag geplante Spiel des VfR Groß-Gerau beim FC Kalbach ist auf Donnerstag, 13. November (19.45 Uhr), verlegt worden.