Hessenliga: RW Walldorf nimmt das Positive mit

WALLDORF. Erst vor drei Wochen trafen in Walldorf die Fußballer des SV Rot-Weiß und des SV Hummetroth aufeinander. In einem turbulenten Spiel behauptete sich die Heimelf mit 4:3. An diesem Samstag (15 Uhr) begegnen sich beide Mannschaften wieder. In dem Rückspiel auf dem Kunstrasenplatz im Erbacher Sportpark messen sich also Teams, die sich gut kennen.

Trotzdem hätte RWW-Trainer Artur Lemm sich mittels Videostudium angeschaut, wie es dem SV Hummetroth seit dem Walldorf-Gastspiel ergangen ist. Weil die jüngsten beiden Partien des Aufsteigers jedoch ausgefallen sind, war das Hinspiel der bislang letzte Auftritt der Odenwälder. Seither hat sich der Neuling von Trainer Artug Özbakir getrennt. Auf ihn folgt im neuen Jahr der ehemalige Profi Denis Streker. Bis dahin hat der Sportliche Leiter Christopher Nguyen – ein früherer Walldorfer wie sieben SVH-Spieler – übergangsweise die Trainerrolle übernommen.

Die RWW-Videoanalyse beschränkte sich also auf das eigene Spiel vom vergangenen Sonntag (4:3 gegen Darmstadt 98 U21). Dabei hat Lemm festgestellt, dass sein Team in fast allen Statistiken vorn lag: unter anderem 19:11 Torschüsse, 9:4 Ecken, 16:7 Freistöße und 239:214 Pässe. Zahlen, die Lemms Eindruck von der Leistung seiner Mannschaft bestätigen: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Analysiert haben die Rot-Weißen auch die einmal mehr drei Gegentore. Allein in den jüngsten vier Spielen haben die Walldorfer zwölf Treffer zugelassen, insgesamt sind es 47 aus 19 Saisonpartien – kein anderer Hessenligist hat einen schlechteren Wert. Ein Muster, warum sein Team Tore kassiere, lasse sich nicht erkennen, so Lemm: „Es sind individuelle Themen, an denen wir arbeiten müssen.“ Gleichwohl gelte es, das Positive aus dem Darmstadt-Spiel mitzunehmen. Der Trainer sah seine Mannschaft leidenschaftlich kämpfend und mit einem unerschütterlichen Willen. So schafft der SV Rot-Weiß, der mit 49 erzielten Toren die zweitbeste Offensivausbeute dieser Liga hat, seine defensive Anfälligkeit auszugleichen.

In ihr finales Spiel dieses Kalenderjahrs geht die Lemm-Elf wieder mit Pau Babot, dessen Gelb-Rot-Sperre abgelaufen ist. Auch Joshua Fröls (Zerrung) kehrt in den Kader zurück.



