Hessenliga: RW Walldorf mit gutem Gefühl

WALLDORF (dirk). Mit dem fünftplatzierten TSV Eintracht Stadtallendorf erwarten die Walldorfer Hessenliga-Kicketr am Sonntag (28./15.30 Uhr) ein Topteam. Der SV Rot-Weiß tut dies mit dem guten Gefühl, zwei Siege in Folge gelandet und in den jüngsten vier Spielen 15 Tore geschossen zu haben. Obwohl dem Ligaelften mit dem langzeitverletzten Benedikt von Hagen und jetzt mit Hady Kallo das letztjährige Sturmduo fehlt. Kallos Verletzung hat sich als Zerrung herausgestellt. Ihn erwartet Trainer Artur Lemm nächste Woche zurück im Mannschaftstraining.

Bei Joshua Fröls (Bänderriss) dauert es noch zwei bis drei Wochen, bis er wieder mit dem Team trainieren kann. Im Lauftraining befindet sich Fröls seit dieser Woche schon mal. Jakob Voett könnte nach seiner Kniereizung für den Sonntagskader infrage kommen. Auf den gelb-rot-gesperrten Matteo Enders muss der SV Rot-Weiß verzichten. Fragezeichen stehen hinter Tim Grünewald (angeschlagen) und Noel Acun (krank).

Mit 27 Treffern sind die Walldorfer das mit Spitzenreiter FC Eddersheim torgefährlichste Team der Liga. Und die Defensive (23 Gegentore) hat in den jüngsten beiden Spielen nur einen Treffer kassiert.