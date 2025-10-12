Hessenliga: RW Walldorf mit Charakter zum 1:0

Dies mit einer Mannschaft mit sechs Spielern, die in der Partie zuvor auch in der U23 des SV Rot-Weiß am Ball waren. Einer dieser Fußballer, Otman Jaatit, war am Siegtor neun Minuten vor Schluss beteiligt: Er bediente Luca Manganiello, und der traf. All das "spricht sehr viel für den Charakter dieser Mannschaft", sagte Trainer Artur Lemm: "Am Ende war es um dieses eine Tor der gerechte Sieg für uns."

Es entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen, bei denen weder die Rot-Weißen noch die Marburger zurückzogen. Gleichwohl sah Lemm „ein faires Spiel“. Die Walldorfer kamen immer wieder zu Tempoläufen und Kombinationen, von denen einige auch zu Abschlüssen führten. Etwa zu dem Weitschuss von Tim Grünewald, der knapp am Tor vorbei strich (30). Nathan Doganay dribbelte an zwei Gegenspielern vorbei und zog flach aus halblinker Position ab, doch VfB-Torhüter Lorenz Purbs holte den Ball aus dem langen Eck (44.).

Auch der VfB kam immer mal wieder zum Abschluss, ohne jedoch wirklich torgefährlich zu sein. Aber drei Minuten nach der Halbzeitpause musste sich RWW-Torhüter Tim Nieschler strecken, um einen Schuss von Yannis Grönke zu parieren. Kurz darauf waren die Marburger nur noch zu zehnt, weil sich Del Angelo Williams die Gelb-Rote Karte einhandelte (49.). Aber der SV Rot-Weiß schaffte es nicht, aus der Überzahl nachhaltig mehr Spielanteile zu machen. „Wir haben das nicht so gut ausgespielt“, sagte Lemm. Ein Freistoß von Hendrik Sexauer aus 22 Meter, den Keeper Purbs aus dem rechten Eck fischte, war erst einmal die größte Torchance (57.).

Nach hinten mangelte es den Rot-Weißen an der nötigen Absicherung bei Kontern, befand Lemm. Einige Male habe er die Luft angehalten, dass diese Nachlässigkeiten gutgingen. Einen 25-Meter-Freistoß von Grönke kratzte Torhüter Nieschler gerade so aus dem Eck (68.).

Benedikt von Hagen für „Bude des Monats“ geehrt

Vor dem Spiel wurde der verletzte Benedikt von Hagen vom Hessischen Fußball-Verband, repräsentiert durch Alexander Thurn (stellvertretender Kreisfußballwart), für die „Bude des Monats“ April 2025 ausgezeichnet.





