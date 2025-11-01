Hessenliga: RW Walldorf ist vor Schlusslicht gewarnt

WALLDORF. Nachdem jüngst mit einer deftigen 2:6-Niederlage gegen Fernwald ihre Serie von sechs ungeschlagenen Spielen endete, können die Walldorfer Hessenligisten nun ihr wahres Leistungsvermögen zeigen. Am Samstag (14.30 Uhr) sind sie beim punktlosen Ligaletzten, FC Hanau 93, zu Gast. „Da lasse ich mich von der Tabelle und vom Punktestand nicht täuschen“, betont RWW-Trainer Artur Lemm.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
RWW-Coach von Hanauer Kampfstärke beeindruckt
Lemm hatte die Hanauer beobachtet, als sie beim SV Darmstadt 98 U21 ein 4:4 schafften. Letztlich retteten die Darmstädter dank eines Strafstoßtors in der Nachspielzeit gerade noch ein Unentschieden. Die Kampfstärke der jungen Hanauer Elf beeindruckte Lemm: „Das ist eine Mannschaft, die jeden schlagen kann.“ Also werde sich der SV Rot-Weiß auf dieses Spiel „maximal seriös vorbereiten“. Obendrein sei eine andere Einstellung als im Fernwald-Spiel nötig. Bei der 2:6-Abfuhr „waren wir keine Mannschaft“, sagt Lemm und kritisierte zu viele Einzelaktionen seiner Spieler: „Wir brauchen wieder die richtigen Tugenden. Dann aber bin ich zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, in Hanau Punkte zu holen.“
Verzichten muss der SV Rot-Weiß auf den Rot-gesperrten Tim Grünewald und mit Pau Babot, der sich eine Zerrung zugezogen hat, auf einen weiteren Leistungsträger.
Beim 3:0 (3:0)-Testspielsieg gegen Oberligist Wormatia Worms unter der Woche setzte Lemm außer Spielern, die zuletzt maximal eine Halbzeit mitgewirkt hatten, Akteure aus der U23 und auch vier Talente aus der U19 ein. Die Tore schossen Joshua Fröls (12.), Yannis Severis (21.) und Noel Acun (39./Strafstoß). Zudem testete Lemm zwei Defensivsysteme: In der ersten Halbzeit ließ er mit Vierer-, nach der Pause mit Dreier-Abwehrkette spielen.
Verbandsligist RWW II beim Aufstiegskandidaten gefragt
Verbandsligist SV Rot-Weiß II ist am Sonntag (15.15 Uhr) beim Aufstiegskandidaten Rot-Weiß Darmstadt gefordert. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Darmstädter mit 42 Treffern zusammen mit der DJK Bad Homburg die torgefährlichste Mannschaft sind, „müssen wir defensiv besser stehen“, so Trainer Marco Eckert, der ein „brutal schweres Spiel“ erwartet. Zumal die Walldorfer auf zwei Leistungsträger verzichten müssen: Enes Atug hat sich jüngst beim 2:3 gegen Dortelweil das Handgelenk gebrochen, und für Marlon Ohl endete das Mittwochstraining mit einem Fingerbruch.