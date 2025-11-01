Hessenliga: RW Walldorf ist vor Schlusslicht gewarnt

Sowohl RW Walldorf in der Hessenliga als auch RW Walldorf II in der Verbandsliga müssen sich wieder auf ihre alten Tugenden besinnen. – Foto: Mara Wolf - Archiv

WALLDORF. Nachdem jüngst mit einer deftigen 2:6-Niederlage gegen Fernwald ihre Serie von sechs ungeschlagenen Spielen endete, können die Walldorfer Hessenligisten nun ihr wahres Leistungsvermögen zeigen. Am Samstag (14.30 Uhr) sind sie beim punktlosen Ligaletzten, FC Hanau 93, zu Gast. „Da lasse ich mich von der Tabelle und vom Punktestand nicht täuschen“, betont RWW-Trainer Artur Lemm.

RWW-Coach von Hanauer Kampfstärke beeindruckt

Lemm hatte die Hanauer beobachtet, als sie beim SV Darmstadt 98 U21 ein 4:4 schafften. Letztlich retteten die Darmstädter dank eines Strafstoßtors in der Nachspielzeit gerade noch ein Unentschieden. Die Kampfstärke der jungen Hanauer Elf beeindruckte Lemm: „Das ist eine Mannschaft, die jeden schlagen kann.“ Also werde sich der SV Rot-Weiß auf dieses Spiel „maximal seriös vorbereiten“. Obendrein sei eine andere Einstellung als im Fernwald-Spiel nötig. Bei der 2:6-Abfuhr „waren wir keine Mannschaft“, sagt Lemm und kritisierte zu viele Einzelaktionen seiner Spieler: „Wir brauchen wieder die richtigen Tugenden. Dann aber bin ich zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, in Hanau Punkte zu holen.“ Verzichten muss der SV Rot-Weiß auf den Rot-gesperrten Tim Grünewald und mit Pau Babot, der sich eine Zerrung zugezogen hat, auf einen weiteren Leistungsträger.